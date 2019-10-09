Karsan, elektrikli araçlarıyla Busworld Europe’da

09 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Otobüs dünyasının en büyük fuarlarından olan Busworld Europe, 18-23 Ekim tarihlerinde Brüksel’de kapılarını açıyor. Yerli üretici Karsan bu yıl 25’incisi düzenlenecek fuara, elektrikli araçlardan oluşan yenilikçi ve çevreci ürün gamıyla katılmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda BMW ile gerçekleştirdiği küresel işbirliğinin en yeni ürünü Atak Electric’i ilk kez uluslararası bir fuarda sergileyecek olan Karsan, özgün boyutları ve üstün teknolojisiyle dikkatleri çeken Jest Electric’i de katılımcıların beğenisine sunacak. Karsan, yaklaşık 33 farklı ülkeden on binlerce kişinin katılmasının beklenildiği Busworld Europe’da sadece elektrikli araçlarını sergileyerek çağa ayak uyduran yenilikçi teknolojileriyle gövde gösterisi yapacak.

Türk otomotiv sanayinde 50 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 18 bin 200 araç üretebilecek yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 91 bin metrekaresi kapalı toplam 207 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.