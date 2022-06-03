Karsan ile Hyundai arasındaki anlaşma sona erdi

Karsan Otomotiv ile iş ortağı Hyundai Motor Company (HMC) arasındaki hafif ticari araç serisinin üretim ve tedariğini kapsayan anlaşma 31 Mayıs itibarıyla sona erdi.

Karsan'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, 27 Kasım 2012 tarihinde imzalanan anlaşmanın bitiş tarihinin 31 Aralık 2021 olduğu, ancak üretim başlangıcının ertelenmesi nedeni ile anlaşmanın 31 Aralık 2022'ye uzatıldığı hatırlatılarak şöyle denildi:

"Bu sene ekstra sipariş beklenmemesi, yeni projelere yer açma amacı nedenleri ile her iki tarafın da stratejisine uygun olduğu için anlaşmanın 31 Mayıs 2022 tarihi itibari ile sona erdirilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştır."