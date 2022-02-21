Karsan, Megane Sedan ile her alanda ikiye katlanacak

Aysel YÜCEL

Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, 2022’de ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam rakamını iki katına çıkarmayı hedefl iyor. Şirketin bu hedefe ulaşmasında üretimini üstlendikleri Renault Megane Sedan’ın rolü büyük olacak.

Karsan, Oyak Renault ile Renault Megane Sedan üretimi için 2021’de anlaşma imzalamıştı. Türkiye’de Megane Sedan üretimden sadece Karsan fabrikası sorumlu olacak. Karsan CEO’su Okan Baş, eylül ayında Bursa'da Megane Sedan üretimine başlayacaklarını açıkladı. Baş, “Bu, 5 yıllık bir proje. Yıllık 55 bin adet üretimi hedefl iyoruz. Bu projenin imzasını attıktan sonra hızla o hattın organizasyonu, hazır hale getirilmesi ve üretime hazırlanması süreci başladı. Eylül ayında seri üretime başlayacak şekilde hızla devam ediyoruz. Şu anda ilk gövde üretimini yaptık. Tesisler de kuruluyor” dedi. Şirket bu yatırımla 1.150 olan istihdamını da yılsonuna kadar 2 bin kişiye çıkarmayı hedefl iyor. Karsan, Megane Sedan ile ilk kez binek araç üretimine giriş yapmış olacak. Okan Baş, ilerleyen dönemlerde yeni işbirliklerine açık oldukları gibi, uzun vadede Karsan markalı binek otomobillerin de üretilebileceğini söyledi. Okan Baş, kısa vadede Karsan markalı binek araç projeleri olmadığının altını çizerek, “Bizim öncelikli hedefimiz toplu ulaşım. Sonuçta vizyonumuz mobilitenin geleceğinde bir adım önce olmak. Toplu ulaşımda otonom, sürücüsüz araçlar çok daha hızlı gelişecek. Şimdilik bizim binek projemiz yok diyebilirim. Ama olmayacak anlamında da değil” dedi.

2021’i yüzde 30’luk büyüme ve 2 milyar TL’nin üzerinde ciro ile kapattıklarını ve rakamın yüzde 70’inin ihracattan geldiğini açıklayan Okan Baş, “Bu yıl elektrikli araçlarda da en az iki katı büyüme hedefl iyoruz. Kartlar yeniden karılıyor ve elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5 oyuncu arasında konumlandıracağız. Ayrıca Kuzey Amerika’ya da Avrupa’daki gibi e-JEST ile gireceğiz. Ayrıca bu yıl ciroda, istihdamda, karlılıkta ve Ar-Ge kapasitesinde durumumuzu ikiye katlayacağız. Kısacası, bu yıla ilişkin Karsan’ın hedefi çarpı iki” dedi.

“Hedefimize ürünlerimizi elektrikli yapmakla ulaşmayacağımızı biliyoruz, bu ara bir istasyon” ifadelerini kullanan Baş, asıl hedeflerinin tüm araçlarını otonom hale getirmek olduğunu hatırlattı.

200 elektrikli araç siparişi var

306 adet Karsan elektrikli aracın Fransa, Romanya, Portekiz, Almanya başta olmak üzere 16 farklı ülkede yollarda olduğunu söyleyen Okan Baş, “Adetsel olarak baktığımızda 2021’de ihracatımızı bir önceki yıla göre iki kat artırdık. Geçen sene 330 Karsan ürününü Avrupa’ya sattık. Karsan e-JEST’in pazar payını her yıl daha da artırıyor. 6 metrelik e-JEST 2020’de yüzde 43 pay ile tüm Avrupa’da segment lideri oldu. e-JEST bu alandaki pazar payını 2021’de yüzde 51’e yükselterek bir kez daha zirvede yer aldı. 2 yıl üst üste Avrupa pazarında e-JEST segment lideri oldu. e-JEST’in pazara daha çok hakim olduğunu gösteren bu rakamları daha da yukarılara çıkaracağız. Karsan e-ATAK ise elektrikli şehir içi midibüs segmentinde yüzde 30 pay ile Avrupa’da sınıfının lideri oldu” açıklamasını yaptı.

Okan Baş, son 3 yılda Türkiye’nin elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90’ını Karsan’ın gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Sürücüsüz e-ATAK ABD ve Norveç’te

Sürücüsüz e-ATAK’ın Amerika’da geçen sene Michigan Üniversitesi kampüsünde deneme amaçlı test edildiğini anlatan Baş, halka açık yollarda yolcu taşıma izninin de alınmak üzere olunduğunu söyledi. Baş, “ABD’de bu anlamda dolaşan, ilk izin alacak otobüs olma özelliği de önemli. Avrupa’da ise sürücüsüz e-ATAK ile ilgili başka bir projemiz daha var. Kuzey Avrupa’da Norveç’e ilk ihracatımızı yaptık. Tüm bunlar yenilikçi ve girişimci ruhumuzun ürünleri” dedi.

İETT, bu hafta Karsan’ı test edecek

İETT, 2022 bütçesine koyduğu 100 elektrikli araç alımı için farklı markaları test etmeye devam ediyor. Ocak sonunda Macar üretici Ikarus’un otobüsleri test edilmişti. Geçen hafta da Temsa araçları İstanbul yollarında İETT ekiplerince test edildi. Okan Baş, Karsan’ın da ihalede yer alacağını belirterek, “Bu hafta da bizim araçlarımız test edilecek” dedi. Öte yandan, DÜNYA’ya konuşan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, ihalenin ilk çeyrekte yapılacağını ve en ucuz fiyatı veren firma ile yola devam edeceklerini söylemişti. Bu açıklamayı hatırlattığımız Okan Baş, “Toplam kullanım maliyetiyle en rekabetçi ürün olmak konusunda iddialıyız” dedi.

Bursa’ya yeni bir model geliyor

Oyak Renault’nun Bursa’daki fabrikasında Megane Sedan’dan doğan boşluğu nasıl değerlendireceği merak konusuydu. Fransız otomotiv devi Renault Grubu’nun CEO’su Luca de Meo, geçen yıl eylül ayında Münih’te düzenlenen otomotiv fuarında Türkiye’den katılan gazetecilere, Megane Sedan’dan boşalan kapasiteyi, Nissan ya da Mitsubishi’nin bir modelini üretebileceklerini söylemişti. Luca de Meo, bunun sadece seçeneklerden biri olduğunu, nihai kararı ise Türkiye’deki ortakları olan Oyak ile birlikte vereceklerini vurgulamıştı. DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre, fabrikada yeni bir modelin üretilmesi konusunda Renault Grubu ile Oyak arasında görüşmeler devam ediyor. Bursa’da üretilmesi planlanan yeni model için sadece Nissan ve Mitsubishi modelleri değil, Renault Grubu'nun bazı modelleri de değerlendiriliyor.