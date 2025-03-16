Karsan Otonom e-ATAK, İtalya'da test sürüşü ile tanıtıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha önce İspanya'nın başkenti Madrid'de dünyanın ilk planlanmış rota üzerinde sürücüsüz hareket edebilen Seviye-4 toplu ulaşım aracı Otonom e-ATAK'ı tanıtan Karsan, şimdi de İtalya'nın Bolzano şehrinde yenilikçi teknolojinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Bolzano'nun toplu taşıma otoritesi SASA tarafından düzenlenen etkinliğe, Bolzano Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Altyapı ve Mobiliteden Sorumlu Meclis Üyesi Daniel Alfreider, Bolzano Özerk Bölgesi Altyapı ve Mobilite Dairesi Müdürü Martin Vallazza, SASA Başkanı Astrid Kofler ve SASA Genel Müdürü Ruggero Rossi de Mio'nun yanı sıra Karsan'ın İtalya'daki üssü Karsan Europe ve ADASTEC yetkilileri katıldı.

Etkinlik kapsamında, İtalya'nın ilk otonom otobüsünün test sürüşü gerçekleştirilirken, Karsan katılımcılara yenilikçi aracı deneyimleme fırsatı sundu.

Karsan Europe ve ADASTEC'in de dahil olduğu organizasyon, bölgedeki sürdürülebilir ve akıllı ulaşım çözümlerine yönelik kritik bir değerlendirme fırsatı da sağladı.

Bolzano'daki Safety Park pistinde gerçekleştirilen test sürüşüyle Karsan Otonom e-ATAK, aynı zamanda İtalya'yı da toplu ulaşımda otonom teknolojisiyle tanıştırmış oldu.

Güvenli sürüş simülasyonları ve ileri seviye otomasyon testleri için özel olarak tasarlanan pist, Otonom e-ATAK'ın farklı trafik senaryolarındaki performansını gözlemlemek için uygun bir ortam sundu. Sürücüsüz olarak gerçekleştirilen testlerde araç, dar virajlarda ve zorlu yol koşullarında başarılı bir performans sergiledi.

Dünyanın ilk ve tek Seviye-4 otonom otobüsü

Karsan'ın teknoloji partneri ADASTEC ile geliştirdiği ve dünyanın ilk Seviye-4 otonom elektrikli otobüsü olan Otonom e-ATAK, ABD'de Michigan State University kampüsünde 1,5 yıl boyunca 5 kilometrelik bir rotada yolcu taşıyarak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti.

Norveç'in Stavanger şehrinde ise 2022'den bu yana açık trafikte biletli yolcu taşıyan Otonom e-ATAK, var olan güzergahını kısa süre önce tünel içeren bir rotayla güncelleyerek genişletti ve tünelden geçen ilk otonom araç oldu.

Karsan, ABD, Norveç, Fransa, Romanya, Finlandiya, Türkiye'nin ardından, İsviçre, Hollanda ve İsveç teslimatlarını da yılın ilk yarısında yapmayı planlıyor. Otonom e-ATAK böylece 10 farklı noktada, 11 otonom projesi ile dünyanın ilk ve tek açık trafikte yolcu taşıyan Seviye-4 otonom otobüsü olma özelliğini korumaya devam ediyor.

Gelişmiş Sensör Paketi ile donatılan Karsan Otonom e-ATAK, farklı hava koşullarında hassas navigasyon ve durumsal farkındalık sağlamak için birlikte çalışan LiDAR, Radar, RGB Kameralar, GNSS ve en son teknoloji sensörlerin bir kombinasyonunu kullanıyor.