09 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için üretim yapmayı sürdüren Karsan’da üst düzey atamalar sürüyor. 2019’dan bu yana Karsan Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olarak görev yapan Alper Bulucu, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı’na atanırken, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü olarak görev yapan Kubilay Dinçer ise Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörlüğü’ne getirildi.

20 yıl önce Karsan’da üretim mühendisi olarak göreve başlayan Alper Bulucu, Karsan çatısı altında ürün müdürlüğünden fabrika müdürlüğüne, iş geliştirmeden üretim direktörlüğüne kadar pek çok kademede görev aldı. Şubat 2019’dan bu yana Endüstriyel Operasyonlar Direktörü olarak çalışan Bulucu, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı.

Daha önce 23 yıl boyunca Tofaş ve Fiat Chrysler Automobiles’de üretim, kalite, Ar-Ge ve satış birimlerinde çalışan Kubilay Dinçer ise 2017 yılından bu yana Karsan çatısı altında görev alıyor. Karsan’da ilk olarak Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü görevini yürüten Dinçer, Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak görevlendirildi.