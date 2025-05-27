Karsan’ın 10 bininci JEST’i üretim bandından indirildi

Karsan CEO’su Okan Baş, 10 bininci JEST’i ürete­rek, kayda değer bir kilo­metre taşını geride bıraktıkları­nın altını çizdi. Elde edilen başa­rının sadece bir rakamdan ibaret olmadığına atıfta bulunan Baş, “10 bininci JEST, aynı zamanda şirketimizin büyümesini, sektör­deki güçlü konumunu ve gelece­ğe olan inancını simgeliyor. Biz JEST’e ‘Game changer’ yani oyun değiştiren diyoruz. Gerçekten de Karsan JEST ailesi, başta Avrupa olmak üzere dünyada oyunun ku­rallarını yeniden yazdı” ifadeleri­ni kullandı.

Dünya kara ulaşımı pazarın­da, müşteri ihtiyaçlarına yaratı­cı, sürdürülebilir ve ilham veren çözüm ve öneriler sunma misyo­nuyla çalışan bir marka olarak JEST üretimine 2013 yılında baş­ladıklarını anımsatan Okan Baş, sonrasındaki süreci ise şu sözler­le anlattı: “2017’de estetik görü­nümü ve gelişmiş özelliklerle ye­niden tasarladığımız JEST+’yı, 2018 yılında ise ilk elektrikli ara­cımız olan e-JEST’i tanıttık.

Bu adım, 5 yıldır aralıksız olarak Av­rupa’nın en fazla satılan elektrikli minibüsünün Avrupa sahnesine ilk çıkış anıydı. Son olarak 2023 yılında da Karsan e-JEST, sağdan direksiyonlu versiyonuyla Ja­ponya pazarına giren ilk Avrupalı elektrikli otobüs markası olarak önemli bir başarıya daha imzasını atmış ve ardından geçtiğimiz sene sonunda da İngiltere pazarına gi­riş yapmıştı. Üretmiş olduğumuz JEST araçları ile pazar payımı­zı sadece Türkiye’de değil, Avru­pa'dan Amerika'ya uzanan geniş coğrafyada da artırmış bulunu­yoruz.”

"Karsan JEST Avrupa’da oyunu yeniden kurdu"

Bursa’daki Hasanağa Fabrika­sı’nda çalışmalarına aralıksız de­vam eden Karsan, bugün itiba­riyle 3 vardiya ile üretimini sür­dürüyor.

Karsan’ın teknolojik üstünlüğü ve esnek üretim gücüy­le global bir marka haline geldi­ğini vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Sadece 12 yılda ulaş­tığımız 10 bin adetlik JEST üre­timi, bu modelin ne denli güçlü bir ürün olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu rakam, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini, sek­tördeki sağlam konumunu ve ge­leceğe olan inancını temsil ediyor. Biz JEST’e ‘Game Changer’ diyo­ruz çünkü gerçekten de bu araç, Avrupa başta olmak üzere dün­yada oyunun kurallarını yeniden yazdı.

Dünya kara ulaşım pazarın­da, müşteri ihtiyaçlarına yaratı­cı, sürdürülebilir ve ilham veren çözüm ve öneriler sunma misyo­nuyla çalışan bir marka olarak JEST üretimimiz 2013’te başladı. Hemen ertesi yıl aracımız ile De­sign Turkey yarışmasında ‘En İyi Tasarım Ödülü’ aldık. Ardından 2017’de estetik görünümü ve ge­lişmiş özelliklerle yenden tasar­ladığımız JEST+’yı yollara çıkar­dık. Sonrasında Karsan’da elekt­rikli çağı başladı” diye konuştu.

“Kendimizi yenilemeye devam etmek istiyoruz”

2018 yılında Karsan’ın “Mobi­litede bir adım önde olma” vizyo­nuyla tasarladığı ilk elektrikli ara­cı olan e-JEST’i tanıttıklarını ifa­de eden Okan Baş, “Gücünü BMW tarafından sağlanan elektrik do­nanımından alan Karsan e-JEST, BMW iş birliğinde Münih’te ilk olarak tanıtıldı. Bu adım, 5 yıldır aralıksız olarak Avrupa’nın en fazla satılan elektrikli minibüsü­nün Avrupa sahnesine ilk çıkış anıydı” aktarımını yaptı.

Bu noktadan itibaren başarıya hiç doymadıklarına vurgu yapan Okan Baş, 2023 yılında da Karsan e-JEST, sağdan direksiyonlu ver­siyonuyla Japonya pazarına gi­ren ilk Avrupalı elektrikli otobüs markası olmalarının tesadüfle açıklanamayacağını bildirdi.

“10 bininci JEST üretimi, ha­la gidecek çok yolumuz olduğu­nu bizlere gösteriyor ve bizi ayrı­ca motive ediyor” diye konuşan Okan Baş, “JEST ailesi, çok da­ha büyük başarılara ulaşmak için kendini yenilemeye ve yenilenir­ken de geliştirmeye devam ede­cek. Üretmiş olduğumuz JEST araçları ile pazar payımızı sade­ce Türkiye’de değil, Avrupa'dan Amerika'ya uzanan geniş coğraf­yada da arttırmış bulunuyoruz. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür edi­yor, yeni hedeflerimize birlikte ilerlemek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“6 metrelik minibüs sınıfının en iyisi”

Karsan e-JEST’in yüksek manevra kabiliyeti ve yolcu konforuyla kendini kanıtladığı bilgisini veren Karsan CEO’su Okan Baş, aracın 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW imzalı elektrikli motor ile 88 kWh bataryası sayesinde 210 kilometreye kadar menzil sunarak, 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını sergilediğini bildirdi.

Okan Baş, “Enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemiyle bataryalarının yüzde 25’ini kendi kendine şarj edebilen e-JEST, verimlilikte de rakip tanımıyor. 12 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB girişi ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan e-JEST, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor” değerlendirmesini yaptı.