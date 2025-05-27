Karsan’ın 10 bininci JEST’i üretim bandından indirildi
Toplu ulaşım altyapısının dönüşümünde elektrikli ve otonom araçlarıyla öncü rol oynayan Karsan, “Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma” vizyonuyla kayda değer başarılara imza atıyor. Karsan, tarihindeki en başarılı modellerinden biri olan JEST’te 10 bininci aracını da banttan indirdi.
Karsan CEO’su Okan Baş, 10 bininci JEST’i üreterek, kayda değer bir kilometre taşını geride bıraktıklarının altını çizdi. Elde edilen başarının sadece bir rakamdan ibaret olmadığına atıfta bulunan Baş, “10 bininci JEST, aynı zamanda şirketimizin büyümesini, sektördeki güçlü konumunu ve geleceğe olan inancını simgeliyor. Biz JEST’e ‘Game changer’ yani oyun değiştiren diyoruz. Gerçekten de Karsan JEST ailesi, başta Avrupa olmak üzere dünyada oyunun kurallarını yeniden yazdı” ifadelerini kullandı.
Dünya kara ulaşımı pazarında, müşteri ihtiyaçlarına yaratıcı, sürdürülebilir ve ilham veren çözüm ve öneriler sunma misyonuyla çalışan bir marka olarak JEST üretimine 2013 yılında başladıklarını anımsatan Okan Baş, sonrasındaki süreci ise şu sözlerle anlattı: “2017’de estetik görünümü ve gelişmiş özelliklerle yeniden tasarladığımız JEST+’yı, 2018 yılında ise ilk elektrikli aracımız olan e-JEST’i tanıttık.
Bu adım, 5 yıldır aralıksız olarak Avrupa’nın en fazla satılan elektrikli minibüsünün Avrupa sahnesine ilk çıkış anıydı. Son olarak 2023 yılında da Karsan e-JEST, sağdan direksiyonlu versiyonuyla Japonya pazarına giren ilk Avrupalı elektrikli otobüs markası olarak önemli bir başarıya daha imzasını atmış ve ardından geçtiğimiz sene sonunda da İngiltere pazarına giriş yapmıştı. Üretmiş olduğumuz JEST araçları ile pazar payımızı sadece Türkiye’de değil, Avrupa'dan Amerika'ya uzanan geniş coğrafyada da artırmış bulunuyoruz.”
"Karsan JEST Avrupa’da oyunu yeniden kurdu"
Bursa’daki Hasanağa Fabrikası’nda çalışmalarına aralıksız devam eden Karsan, bugün itibariyle 3 vardiya ile üretimini sürdürüyor.
Karsan’ın teknolojik üstünlüğü ve esnek üretim gücüyle global bir marka haline geldiğini vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Sadece 12 yılda ulaştığımız 10 bin adetlik JEST üretimi, bu modelin ne denli güçlü bir ürün olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu rakam, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini, sektördeki sağlam konumunu ve geleceğe olan inancını temsil ediyor. Biz JEST’e ‘Game Changer’ diyoruz çünkü gerçekten de bu araç, Avrupa başta olmak üzere dünyada oyunun kurallarını yeniden yazdı.
Dünya kara ulaşım pazarında, müşteri ihtiyaçlarına yaratıcı, sürdürülebilir ve ilham veren çözüm ve öneriler sunma misyonuyla çalışan bir marka olarak JEST üretimimiz 2013’te başladı. Hemen ertesi yıl aracımız ile Design Turkey yarışmasında ‘En İyi Tasarım Ödülü’ aldık. Ardından 2017’de estetik görünümü ve gelişmiş özelliklerle yenden tasarladığımız JEST+’yı yollara çıkardık. Sonrasında Karsan’da elektrikli çağı başladı” diye konuştu.
“Kendimizi yenilemeye devam etmek istiyoruz”
2018 yılında Karsan’ın “Mobilitede bir adım önde olma” vizyonuyla tasarladığı ilk elektrikli aracı olan e-JEST’i tanıttıklarını ifade eden Okan Baş, “Gücünü BMW tarafından sağlanan elektrik donanımından alan Karsan e-JEST, BMW iş birliğinde Münih’te ilk olarak tanıtıldı. Bu adım, 5 yıldır aralıksız olarak Avrupa’nın en fazla satılan elektrikli minibüsünün Avrupa sahnesine ilk çıkış anıydı” aktarımını yaptı.
Bu noktadan itibaren başarıya hiç doymadıklarına vurgu yapan Okan Baş, 2023 yılında da Karsan e-JEST, sağdan direksiyonlu versiyonuyla Japonya pazarına giren ilk Avrupalı elektrikli otobüs markası olmalarının tesadüfle açıklanamayacağını bildirdi.
“10 bininci JEST üretimi, hala gidecek çok yolumuz olduğunu bizlere gösteriyor ve bizi ayrıca motive ediyor” diye konuşan Okan Baş, “JEST ailesi, çok daha büyük başarılara ulaşmak için kendini yenilemeye ve yenilenirken de geliştirmeye devam edecek. Üretmiş olduğumuz JEST araçları ile pazar payımızı sadece Türkiye’de değil, Avrupa'dan Amerika'ya uzanan geniş coğrafyada da arttırmış bulunuyoruz. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yeni hedeflerimize birlikte ilerlemek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
“6 metrelik minibüs sınıfının en iyisi”
Karsan e-JEST’in yüksek manevra kabiliyeti ve yolcu konforuyla kendini kanıtladığı bilgisini veren Karsan CEO’su Okan Baş, aracın 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW imzalı elektrikli motor ile 88 kWh bataryası sayesinde 210 kilometreye kadar menzil sunarak, 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını sergilediğini bildirdi.
Okan Baş, “Enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemiyle bataryalarının yüzde 25’ini kendi kendine şarj edebilen e-JEST, verimlilikte de rakip tanımıyor. 12 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB girişi ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan e-JEST, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor” değerlendirmesini yaptı.