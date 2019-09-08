Karsan’ın internet sitesine iki ödül birden

08 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Karsan’ın geçen yıl yenilenen internet sitesi, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri sayılan The Stevie Awards kapsamında iki ödüle birden layık görüldü. Bu yıl 74 ülkeden 4 binden fazla başvurunun yapıldığı The Stevie Awards’ta sektörün seçkin jürileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Karsan, internet sitesiyle Automotive & Transport Equipment kategorisinde Silver Stevie Winner ve Best Overall Web Design kategorisinde ise yine Silver Stevie Winner ödüllerine layık görüldü.

Kullanıcı dostu siteye ikinci ödül

Karsan’ın geçen yıl yenilenen ve kullanıcı dostu tasarım standartlarını ön planda tutarak hazırladığı web sitesinde şirketin imzasını taşıyan minibüs ve otobüs modellerinin üretim, satış, servis ile satış sonrası bölümleriyle ilgili bilgiler yer alıyor. Kullanıcıların tüm modelleri 360˚ panoramik görüntü modülü ile görüntüleyebildikleri sitede; fiyat teklif talebi yapılabildiği gibi, broşür indirilebiliyor ve site üzerinden geri arama talebinde bulunulabiliyor. Bu yıl ayrıca dünyanın en prestijli web tasarım ödülleri arasında yer alan Muse Creative Awards’ta da “Silver Winner” ödülüne layık görülen Karsan’ın web sitesi, uluslararası alanda dijital faaliyetleri kapsamında Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Litvanca, Bulgarca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rumence, Portekizce, Lehçe, Yunanca, Slovakça olmak üzere 12 farklı dilde hizmet veriyor.