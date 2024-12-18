Kasımda ikinci el otoda fiyatlar geriledi, en popüler araçlar belli oldu

İkinci el otomobil piyasasına ilişkin kasım ayı verileri açıklandı.

arabam.com'un raporuna göre kasımda ilanların ortalama fiyatı yüzde 0,4 artarak 692 bin 624 lira oldu. Fiyatlar reel olarak bir ayda yüzde 1,8 geriledi.

Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda, en çok ilanı bulunan otomobil oldu. Kasımda en çok Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa modelleri için ilan açıldı.

'500 bin altı araç' azaldı

500 bin lira altındaki araç ilanlarının azalmaya başladığı gözlemlendi. Kasımda 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı ekime göre yüzde 2,4 düşüş gösterdi.

Otomatik vitese talep artıyor

Kasımda otomatik vitesli araçların ilan oranı, ekime kıyasla yüzde 3 artış gösterdi. Otomatik vitesli araçlara olan talep artarken, düz vitesli araçların ilan oranı ise yüzde 2 azaldı. Yarı otomatik araçların ilan oranı ise ekime göre yüzde 1 düşüş gösterdi.