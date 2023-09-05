Kaskoda ‘ucuz’u sevdik talep bir yılda 3 kat arttı

ESİN ÇETİNEL

Zorlu ekonomik koşullar otomobil sahiplerini de üzmeye devam ediyor. En ucuz araç fiyatının bir milyon TL’leri zorladığı bu günlerde 10 ile 100 bin TL aralığında seyreden kasko fiyatları da can yakıyor. Bu durum kasko yaptırma oranlarına da yansımış durumda. Türkiye Sigortalar Birliği tarafından son açıklanan verilere göre bugün Türkiye’de yaklaşık 26,5 milyon araç bulunmasına karşın sadece 6,6 milyon araç kasko güvencesi altında. Başka bir ifadeyle trafikte bulunan her dört araçtan üçünün kaskosu yok.

Burada önemli bir bilgi daha paylaşalım; yine son verilere göre ülkemizde ‘zorunlu” olmasına rağmen zorunlu trafik sigortası bulunmayan araç oranı ise yüzde 27. İşte bu vahim tablo son yıllarda sigorta şirketlerini de harekete geçirdi. Yüksek fiyatları nedeniyle aracını kasko yaptıramayanlar için şirketler ardı ardına ucuz kasko ürünleri çıkartmaya başladı. Birbirinden çok farklı özellikleri bulunan ucuz kaskoların fiyatları ise klasik kasko ürünlerine göre yüzde 30 ile yüzde 60 oranında daha ucuz. Bu sayede daha ucuz kasko almak isteyen daha az koruma sağlayan kaskoları tercih edebiliyor.

Bu kaskoların klasik kasko ürünlerinden en büyük farkları ise kaza sonrası araçların mutlaka anlaşmalı servislerde tamir edilmesi. Üstelik çoğu üründe dileyen araç sahibi ucuz kasko paketine ek korumalar talep edebiliyor. İşte her sigorta şirketinin farklı şartlar ve koruma sağlayan ucuz kaskolarından birkaç örnek…

Mini paket yüzde 60 ucuz

Allianz Türkiye, geçtiğimiz yıl Mini, Eko, Kapsamlı ve Markalı olmak üzere dört farklı kasko paketi çıkarttı. Paketler arasında yer alan Mini paket ve Eko paket ile müşterilerinin daha uygun primlerle kasko sigortası sahibi olabildikleri bilgisi veren Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Suat Didari, “Allianz Kasko Eko paket, Kapsamlı pakete en yakın içerikteki uygun fiyatlı kasko paketimizdir.

Eko paket, kapsamlı pakete kıyasla hasar durumunda geçerli anlaşmalı servis ağında farklılık gösteriyor. İki paket arasındaki fiyat farkı, birçok değişkene bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte yüzde 25’e varabiliyor.

Mini paket kapsamında sunulan standart teminatlar arasında çarpma-çarpışma teminatı olmadığından, bu pakette fiyat çok daha uygun. Mini paketteki fiyat farkı Kapsamlı pakete kıyasla yüzde 60’a uygun olabiliyor” diyor.

Allianz Kasko Mini paket ile müşterilerinin araçlarını hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs, yanma, terör, sel ve su baskını, dolu, yıldırım gibi temel risklere karşı güvence altına alıyor. Çarpma ve çarpışma durumunda oluşabilecek hasarları belirli bir limite kadar isteğe bağlı olarak teminat altına alan Allianz Kasko Mini paket, sadece Allianz anlaşmalı özel servislerde geçerli. Üç yaş ve üzeri araçlara sunulabilen Allianz Kasko Eko paket, kapsamlı bir kasko sigortasında yer alan tüm teminatları içeriyor.

Bu paket; temel risklere ek olarak, çarpma / çarpışma, anahtar kaybı, yetkisiz kişilerce çekilme gibi risklere karşı da güvence sağlıyor. Dileyen paket kapsamında yer alan ek teminatlardan istediğini seçebiliyor. Bu ürünün kapsamlı kasko sigortalarına göre temel farkı, kişilerin olası bir hasar durumunda Allianz anlaşmalı özel oto servislerinde tamir ettirmeleri.

Didari, bu paketlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları ve Eşleri, Öğretmenler, Üniversite Öğretim Üyeleri, Emniyet Mensupları, Mülki İdare Personeli, Yargı Mensupları, 657’ye tabi Memurlara özel yüzde 20’ye varan oranlarda indirim uyguladıkları bilgisi de paylaşıyor. Toplam kasko portföyü içerisindeki eko paket tercih oranı 2022 yılında yüzde 5 iken, son dönemlerde bu oranın yüzde 15’lere yükseldiğinin de altını çizen Didari, 3-10 yaş arası araç sahiplerinin eko paketi tercih ettiğini söylüyor.

İki ucuz ürün çıkarttı

AXA, daha uygun maliyetlerle kasko sahibi olmak isteyenler için AXA Tutumlu Kasko ve AXA Büyük Hasar Kasko’yu çıkarttı. Bu iki ürünün daha geniş kapsamlı kasko ürünlerine göre yüzde 30 ile yüzde 40 oranında fiyat avantajı sunduğunu söyleyen AXA Sigorta Satış, Pazarlama ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğlu, ucuz kasko hakkında şu bilgiyi veriyor; “Standart bir kasko ürünü tercih ettiğinizde cam kırılması, mini onarım, anahtar kaybı, çekici hizmeti, doğal afetler, çarpma çarpışma gibi teminatları kapsayan bir kasko ürünü satın almış olursunuz. Uygun fiyatlı ürünlerimizden biri olan Tutumlu Kasko’da ise teminatlar standart kasko ürünlerimizden çok farklı değil. Bu ürünler arasında ihtiyari mali sorumluluk ve ferdi kaza limitlerinde farklılıklar mevcut."

Türkiye’den “Avantajlı Kasko”

Türkiye Sigorta, uygun fiyatlarla kasko yaptırmak isteyenler için yakın dönemde Avantajlı Kasko’yu çıkarttı. Avantajlı Kasko ile iki yaş üstü araç sahiplerinin fiyat endişesi olmadan kapsamlı teminatlar ile araçlarını güvence altına almaları hedefleniyor. Çarpmadan çalınmaya; yangından doğal afetlere kadar geniş ve farklı teminat seçeneklerini sunan Avantajlı Kasko, ayrıca anlaşmalı özel servislerde onarımın yanı sıra yol yardım, mini onarım gibi farklı hizmet seçeneklerini de sunuyor.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, “7/24 müşteri desteği ile sigortalılarımızın her zaman yanında olan Türkiye Sigorta, Avantajlı Kasko kapsamında cam ve onarım hizmetlerini de anlaşmalı özel servislerde geçerli olacak şekilde müşterilerine sunuyor” diyor