Kia EV3 ortalığı karıştırmaya geldi
Güney Koreli üretici Kia elektrikli model atılımda bir adım daha attı. Makyajlı EV6 ve yeni Kia EV3’ü satışa sunan markanın beklentisi büyük. Kia EV3, standart menzil ve uzun menzil seçenekleriyle 1 milyon 490 bin 500 TL ve 1 milyon 920 bin 500 TL arasında değişen fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Volkan DEMİRKUŞAK
Makyajlı EV6 ve yeni Kia EV3’ü satışa sunan Kia, elektrikli modelleriyle önemli bir atılım daha yaptı. EV3 604 km’ye kadar kombine ve 772 km’lik şehir içi menziliyle elektrikli otomobile mesafeli olanları bile etkileyebilecek değerler sunuyor. Sade bir iç mekan ve modern bir dış tasarımla sunulan EV3, 4,3 metrelik boyutlarıyla hem pratik hem de yeterli. Yeni EV6, sadece 18 dakikada %10’dan %80 seviyesine şarj edilebilmesini sağlayan 800V ultra yüksek hızlı şarj altyapısı sunuyor.
Kia’da 14 elektrikli gelecek
Kia EV3 ve Yeni EV6’nın tanıtıldığı lansmanda konuşan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Sürdürülebilir bir dünya için elektrifikasyon konusunda sektörümüze liderlik eden markaların başında geliyoruz. Bunu hem küresel hem de ulusal ölçekte yapıyoruz. 2020 yılının sonunda açıkladığımız Plan S stratejisi kapsamında 2030 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceğimizi duyurmuştuk.
EV6 ve EV9 bu strateji kapsamında geliştirilen ilk araçlar. EV3 ile tam elektrikli model sayımızı dörde yükselttik. Yaklaşık dört yıldır devam ettiğimiz dönüşüm yolculuğumuzu bugün EV3 ile taçlandırıyoruz” dedi. Toplam satışlarda elektriklinin payının 2024 yılı için %11 olduğuna dikkat çeken Ağyel, 2025 hedeflerinde elektriklinin payının yüzde 45’lere çıkacağını ifade etti. Bu açıklama da Kia’nın neredeyse bir elektrikli markasına dönüşeceği şeklinde yorumlandı.
400V hızlı şarj teknolojisi, EV3’ün 58,3 kWh batarya kapasitesine sahip versiyonu için 29 dakikada ve 81,4 kWh versiyonu için 31 dakikada %10’dan %80 seviyesine kadar bataryaları şarj etmeyi sağlıyor. Yüksek verimli ısı pompası menzil dostu. İç mekânda kullanılan malzemeler sade, 12,3 inçlik multimedya ekranı yeterli. Kia EV3, 58,3 kWh bataryaya sahip standart menzil ve 81,4 kWh bataryaya sahip uzun menzil seçenekleriyle 1 milyon 490 bin 500 TL ve 1 milyon 920 bin 500 TL arasında değişen fiyat etiketiyle satışa sunuldu. 63 kWh bataryaya sahip yeni EV6’nın Elegance versiyonu, lansmana özel 1 milyon 920 bin 500 TL fiyat etiketine sahip.
Sürdürülebilir bir gelecek
Okyanuslarda ve nehirlerde biriken plastiği temizlemeye odaklanan sivil toplum kuruluşu The Ocean Cleanup ile yapılan iş birliği kapsamında, Pasifik Okyanusu’ndan toplanan atıklar geri dönüştürülerek EV3’ün iç mekân tasarımında kullanıldı. EV3, toplamda 28,5 kg geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ile üretimde çevreci yaklaşıma da yeni bir soluk getiriyor. Yenilikçi çözümler bulmayı ve daha temiz bir gezegene ulaşmayı amaçlayan 7 yıllık ortaklık, Büyük Pasifik Çöp Alanı’ndan yaklaşık yarım milyon kilogram plastiğin çıkarılmasını hedefliyor.