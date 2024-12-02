Kia EV3 ortalığı karıştırmaya geldi

Volkan DEMİRKUŞAK

Makyajlı EV6 ve ye­ni Kia EV3’ü satışa sunan Kia, elekt­rikli modelleriyle önem­li bir atılım daha yaptı. EV3 604 km’ye kadar kombine ve 772 km’lik şehir içi men­ziliyle elektrikli otomobi­le mesafeli olanları bile et­kileyebilecek değerler su­nuyor. Sade bir iç mekan ve modern bir dış tasarımla su­nulan EV3, 4,3 metrelik bo­yutlarıyla hem pratik hem de yeterli. Yeni EV6, sadece 18 dakikada %10’dan %80 se­viyesine şarj edilebilmesini sağlayan 800V ultra yüksek hızlı şarj altyapısı sunuyor.

Kia’da 14 elektrikli gelecek

Kia EV3 ve Yeni EV6’nın tanıtıldığı lansmanda ko­nuşan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Sür­dürülebilir bir dünya için elektrifikasyon konusunda sektörümüze liderlik eden markaların başında geliyo­ruz. Bunu hem küresel hem de ulusal ölçekte yapıyoruz. 2020 yılının sonunda açık­ladığımız Plan S stratejisi kapsamında 2030 yılına ka­dar 14 elektrikli model ge­liştireceğimizi duyurmuş­tuk.

EV6 ve EV9 bu strateji kapsamında geliştirilen ilk araçlar. EV3 ile tam elekt­rikli model sayımızı dörde yükselttik. Yaklaşık dört yıl­dır devam ettiğimiz dönü­şüm yolculuğumuzu bugün EV3 ile taçlandırıyoruz” de­di. Toplam satışlarda elekt­riklinin payının 2024 yılı için %11 olduğuna dikkat çe­ken Ağyel, 2025 hedeflerin­de elektriklinin payının yüz­de 45’lere çıkacağını ifade etti. Bu açıklama da Kia’nın neredeyse bir elektrikli mar­kasına dönüşeceği şeklinde yorumlandı.

400V hızlı şarj teknolojisi, EV3’ün 58,3 kWh batarya ka­pasitesine sahip versiyonu için 29 dakikada ve 81,4 kWh versiyonu için 31 dakika­da %10’dan %80 seviyesine kadar bataryaları şarj etme­yi sağlıyor. Yüksek verimli ısı pompası menzil dostu. İç mekânda kullanılan malze­meler sade, 12,3 inçlik mul­timedya ekranı yeterli. Kia EV3, 58,3 kWh bataryaya sa­hip standart menzil ve 81,4 kWh bataryaya sahip uzun menzil seçenekleriyle 1 mil­yon 490 bin 500 TL ve 1 mil­yon 920 bin 500 TL arasında değişen fiyat etiketiyle satı­şa sunuldu. 63 kWh batarya­ya sahip yeni EV6’nın Ele­gance versiyonu, lansmana özel 1 milyon 920 bin 500 TL fiyat etiketine sahip.

Sürdürülebilir bir gelecek

Okyanuslarda ve nehirlerde biriken plastiği temizlemeye odaklanan sivil toplum kuruluşu The Ocean Cleanup ile yapılan iş birliği kapsamında, Pasifik Okyanusu’ndan toplanan atıklar geri dönüştürülerek EV3’ün iç mekân tasarımında kullanıldı. EV3, toplamda 28,5 kg geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ile üretimde çevreci yaklaşıma da yeni bir soluk getiriyor. Yenilikçi çözümler bulmayı ve daha temiz bir gezegene ulaşmayı amaçlayan 7 yıllık ortaklık, Büyük Pasifik Çöp Alanı’ndan yaklaşık yarım milyon kilogram plastiğin çıkarılmasını hedefliyor.