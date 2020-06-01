Kia, rekabet için rotayı düşük modellere çevirdi

01 Haziran 2020

Aysel YÜCEL

Türkiye’de Anadolu Grubu’nun distribütörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, alım gücü düşen tüketicinin A ve B segmentine yönelmesi üzerene Türkiye stratejisini buna göre değiştirdi. Pazardaki satışlarının yaklaşık yarısını C-SUV segmentindeki Sportage ile yapan marka, modelin fiyatı son 1 yılda yüzde 44 artınca, daha ucuz olanRio, Picanto ve Stonic ithalatına odaklandı. Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Makyajlı versiyonu pazara sunulacak bu üç modelden Türkiye’ye daha fazla getirmek için Güney Kore ile görüşüyoruz” dedi.

Kia, diğer Anadolu Grubu şirketleri gibi bu hafta itibariyle ofise geri dönüyor. Ancak, aynı anda çalışan kişi sayısı yüzde 50 azaltılacak. Çalışanlar, bir hafta arayla dönüşümlü olarak ofise gelecek. Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, salgın sonrası Kia’nın gündemini ve yeni stratejilerini DÜNYA’ya anlattı.

180 bin TL olan araç 1 yılda 260 bin TL’ye çıktı

Can Ağyel, Kia’nın şu anda satışlarının yüzde 50’sinin Sportage’den oluştuğunu belirtirken, kur artışıyla yükselen fiyatlar nedeniyle küçük otomobillerin payını artırmak istediklerini ve bu konuda Güney Kore ile görüşme halinde olduklarını söyledi. Ağyel, “Eğer alabilirsek daha fazla Picanto, Rio ve Stonic modeli ithal etmek istiyoruz” dedi. Otomobil fiyatlarının kur nedeniyle bir yıl öncesine göre çok arttığını dile getiren Ağyel, “Geçen yıl şubat ayında dizel Sportage’in lasnmanını yaptığımızda 5.80-6 arası euro kurundan ithalat yapabiliyorduk ve aracın net bedeli sebebiyle yüzde 50’lik ÖTV diliminde çok rahat satılıyordu. O tarihte Sportage’in orta paketini 180 bin TL’ye satıyorduk. Şimdi aynı otomobil yüzde 60 ÖTV dilimine girdiği için ve kur 7 euroya çıkınca yüzde 25 de oradan eklendiği için aracın liste fiyatı bir anda 260 bine çıktı. Elbette bu fiyata rağmen aracı alanlar var. Çünkü insanlar özel aracı daha güvenilir buluyor” dedi. Ağyel, ÖTV baremlerinin güncellenmesini umduklarını belirterek, “Çünkü kurdaki artışla beraber neredeyse yüzde 50 bareminde satabileceğimiz araç çok az. Çoğu yüzde 60 bareminde kaldı” dedi.

“Stok olsa iki kat satardık"

Can Ağyel, satış rakamları açısından yılbaşında koydukları hedeflerde büyük değişiklikler yapmadıklarını ifade ederek, pandemi nedeniyle toplu taşımadan kaçınarak kendi aracına sahip olmak isteyenlerin pazardaki talebi artıracağını söyledi. Ağyel, “Yıla 500-550 binlik bir pazar tahmini ile başladık. Büyümek gibi bir hedefimiz vardı. En azından yüzde 2 pazar payı hedefliyorduk. 10 binin üzerinde otomobil satmak üzere yıla başlamıştık. Buna ilişkin de Kia Avrupa ile yapmış olduğumuz toplantılarda da kasım aralık ve ocak aylarında üretime rekor sayıda talep girdik. Ancak o dönemde Avrupa’da da işler iyi olduğu için araç tedariğimiz de sınırlı oldu. Daha fazla alsaydık, daha fazla satardık. Geçen yıl ilk 4 ayda bin 700 araç satmıştık. Bu yıl aynı dönemde 2 bin 500 araç sattık. Stok olsaydı ilk üç ayda bir bu kadar da araç satardık. Ama yine de pazar payımızı artırarak, 1.4’ten 1.75’e çıkardık. Bu da bize yüzde 2 hedefimiz için umut verdi diye konuştu.

“Pazar 600 bin olursa şaşırmam”

Son iki ayda satışlarda yaşanan düşüşe rağmen, yine de hedeflerini revize etmediklerini vurgulayan Ağyel, “Çünkü, salgından sonra insanlarda toplu taşımayı kullanma endişesi var. Kolay kolay kimse işe ve tatillere toplu taşıma ile gitmeyecek. Düşen faizlerle birlikte artan talep satışları hızlandıracak. Pazar 600 bin olursa hiç şaşırmam”dedi. Ayğel, mayıs ayında 30-35 bin adetlik pazar beklentileri olduğunu söyledi. Geçen yıl mayıs ayında 33 bin araç satılmıştı.

Bütün elektrikli modellere talip

Yakın gelecekte Kia modellerinde elektrikli versiyonların artacağının altını çizen Can Ağyel, “Güney Kore’deki merkeze Türkiye olarak tüm elektrikli araçlara talip olduğumuzu söyledik” dedi.

Engel kalkıyor, SorentoTürkiye’ye geri gelebilir



Ağyel, model açısından 2020’nin Kia için önemli bir yıl olduğunu ifade etti.. Bu yıl, Picanto, Rio ve Stonic modelleri makyajlanıyor. Kia Türkiye’nin bu yıl, gündemlerindeki en önemli konulardan biri de yeni Sorento’yu Türkiye’ye getirmek olacak. Can Ayğel, “Eger e-call sorununu çözebilirsek 1.6 benzinli hibrit Sorento’yu Türkiye’ye getireceğiz. Sorento, Türkiye’de Kia denilince Sportage’den sonra akla gelen ikinci modeldi. Motor dezavantajı nedeniyle son yıllarda ithal edemiyorduk. 2.2 litre dizel motor ile üretiliyordu. ÖTV diliminden dolayı da fiyatları gerçekten çok yüksek oluyordu. Kia Sorento da 1.6 benzinli hibrit versiyonunu üretmeye başlayacak. Mayısta üretecekti ama bir iki ay ertelediler. Türkiye’ye getirmeyi başarırsak bu yılın en büyük yeniliği Sorento olur" dedi.



Kendi yazılımı ile showroom’ları ‘cep’e taşıyacak



Bayi tarafında salgına karşı en hızlı önlem alan firmalardan biri olduklarını vurgulayan Ayel, bu süreçte bayilere büyük destek verdiklerini söyledi. Salgın sürecinde online görüntülü görüşme başlattıklarını aktaran Ağyel, bu sistemi cep telefonlarına da taşıyacaklarını söyledi. Aysel, “Sanıyorum otomotivde en fazla değişim bu dönemde yaşandı. Kia olarak görüntülü görüşme sistemini Kia mobile aplikasyonuna da entegre etmek için çalışma yapıyoruz. Yaklaşık 3 ay sonra bunu kia aplikasyonunda göreceksiniz. Kendi yazılımımız ile müşterilerimize Kia mobil üzerinden hem showroom ziyareti hem de araç satışı yapacağız. Servis desteği vereceğiz. Uygulama kalıcı olacak” dedi.