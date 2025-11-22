Kia ve Hyundai’de yakıt tankı krizi! 335 binden fazla araç servise çağrıldı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Kia ve Hyundai’nin yakıt tankı güvenliği nedeniyle büyük çaplı geri çağırma programı başlattığını duyurdu. Toplamda 335 binden fazla aracı kapsayan çağrı, yakıt deposunun erime riskiyle ilişkilendirilen teknik bir arıza nedeniyle yapıldı.

Geri çağırma kapsamında, 2021–2024 model yılına ait 250 bin 547 Kia K5 ile 2020–2023 model yıllarına ait 85 bin 43 Hyundai Sonata bulunuyor. Her iki model de 1.6 litrelik turbo motorlarla donatılmış durumda.

Hasar açısından incelenecek

NHTSA’ya göre sorun, zamanla aşınabilen ve işlevini yitiren purge kontrol sistemi valfinden kaynaklanıyor. Bu arıza, yakıt deposunda aşırı hava basıncına yol açarak tankın erimesine veya zarar görmesine neden olabiliyor. Servisler, geri çağrılan araçlarda valfi kontrol edip gerekirse değiştirecek, ayrıca yakıt deposunu hasar açısından inceleyecek.

Hyundai geçen ay da kaza anında kısa devre riski bulunan 135 binden fazla aracı geri çağırmıştı. Kia ise temmuz ayında kapı ve pencere parçalarının gevşeme ihtimali nedeniyle 300 bini aşkın araç için iki ayrı çağrı yapmıştı.