Kia'dan mayıs ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası

Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Kia, mayıs ayına özel hazırladığı kampanyalarla araç sahibi olmak isteyen bireysel ve tüzel müşterilere cazip finansman fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında birçok farklı modelde faizsiz ya da düşük faizli kredi seçenekleri dikkat çekiyor.

Bireysel müşterilere özel olarak sunulan kampanyada, Kia Niro ve XCeed modelleri 12 ay vadeyle yüzde sıfır faizle satışa sunuluyor. Niro için 250 bin TL’ye, XCeed için ise 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi imkânı sağlanıyor. Picanto ve Stonic modellerinde ise 12 ay vade için yüzde 0,99 faiz oranı uygulanıyor. Bu kapsamda Picanto’da 200 bin TL’ye, Stonic’te ise 250 bin TL’ye kadar kredi kullanılabiliyor.

Kia, tüzel müşterilere de özel fırsatlar sunuyor. Markanın ödüllü elektrikli SUV modeli EV9, tüzel müşterilere yönelik 600 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Kampanya, mayıs ayı sonuna kadar tüm Kia yetkili satıcılarında geçerli olacak.