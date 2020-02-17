Kiralamada talep geri geldi ama...

17 Şubat 2020

Aysel YÜCEL

Son iki yıldır üst üste daralan operasyonel araç kiralama sektöründe, ötelenen talep geri geldi ama bu kez de otomotivde yaşanan stok krizi nedeniyle filoya katacak araç bulunamıyor. TOKKDER yöneticileri, şubat sonunda piyasaya girmesi beklenen 2020 model araçlarla filo yatırımlarının hızlanacağını ve sektörün bu yıl yüzde 5’in üzerinde büyüyeceğini öngörüyor.

Hatırlanacağı gibi, 10 yıl boyunca çift haneli büyüyen Türkiye operasyonel kiralama sektörü, ilk kez 2018’de daralma yaşamıştı. Bu durum 2019 yılında da devam etti. Henüz resmi rakamlar açıklanmasa da operasyonel kiralamanın geçen yıl yüzde 12’nin üzerinde daraldığı ve sektör büyüklüğünün son olarak açıklanan 2019 3. çeyrek sonuçlarına yakın olduğu tahmin ediliyor.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, sektörün 2020’ye iyi başladığını ifade ederek, yaşlanan araç parkı ve ötelenen ihtiyaçlar nedeniyle talebin yoğun olduğuna dikkat çekti. Ekici, sektörde yaşanan önemli bir problemi de dile getirerek, yoğun talebe karşın bu kez de plazalarda araç bulunurluğunun çok düşük olduğunu söyledi. Ekici, “2020 model araçlar şubat sonu itibariyle Türkiye’ye gelmeye başlayacak. Mart ayında bulunurluk artar” dedi. Bilindiği gibi, geçen yıl stok programlarını 300 bin adetlik pazara göre planlayan otomotiv markaları, 2019 yılı beklentilerin üzerinde 479 bin adetle kapanınca talebe yetişememiş, 2020 yılına stoksuz girmişti.

Düşen faiz kira bedellerini aşağı çekti

TOKKDER Yönetim Kurulu üyesi Türkay Oktay da kiralama sektöründe talebin hızlandığına dikkat çekerek, “Ekonomik aktivitede hafif bir hareketlenme, düşen faizlerin kira bedellerini aşağı çekmesi ile kiralamanın daha çok tercih edilmesi, yeni çıkan yasa ile özellikle 5 bin 500 TL’ye kadar olan tüm kira bedellerinin yüzde 100 giderleşerek satın almaya göre daha avantajlı olması gibi nedenlerle kiralama taleplerinin arttığını görüyoruz. Son 2 yıldır küçülen sektörümüzün jeopolitik ve makro tarafta önemli bir değişim yaşanmazda bu yıl yüzde 5 ila yüzde 7 arasında büyüyeceğini öngörüyoruz. Ancak araç bulunurluğu ciddi problem. 2020 model yılı araçlar geldikçe mart ayı ve sonrasında bu sıkıntının da aşılacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Sektörün aktif büyüklüğü 28 milyar TL’nin üstünde

TOKKDER, son olarak geçtiğimiz aralık ayında Operasyonel Kiralama 2019 3. Çeyrek Sektör Roporu’nu açıklamıştı. Operasyonel araç kiralama sektörü geçen yılın ilk 9 ayında Türkiye’de satılan yeni araçların yüzde 10.9’u olan 24 bin 900 adet yeni aracı filosuna katmıştı. Bu dönemde, 2.9 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 28 milyar 530 milyon TL olmuştu. 2018’in yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3, 2018 yılı sonuna göre ise yüzde 12.3 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı ise toplamda 284 bin adet oldu. TOKKDER raporuna göre, ilk 9 ayda Renault yüzde 26.9’luk pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka olurken, Renault’yu yüzde 13.3 ile Fiat, yüzde 13 ile Volkswagen, yüzde 10.3 ile Ford markaları takip etti.

“2019 rakamları 3. çeyrekle benzer olur”

TOKKDER Başkanı İnan Ekici, 2019 sektör rakamlarının henüz resmi olarak açıklanmadığını hatırlatarak, “Geçen yıl sektör büyüklüğünün son olarak açıklanan 3. çeyrek rakamları ile benzer oranlarda olduğunu tahmin ediyorum” dedi. Geçen yıl 3. çeyrekte sektörün aktif büyüklüğü 28 milyar 530 milyon TL olurken, filodaki araç sayısı ise 284 bine gerilemişti. Ekici, operasyonel kiralamaya olan talebin 2020 yılından itibaren artacağını, sektörün araç parkının 2023 yılında 400 bin adede ulaşacağını öngördüklerini söyledi.