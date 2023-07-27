Kiralık araç talebindeki artışa, tedarik freni

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Otomotiv üretiminin yüzde 10’unu domine eden araç kiralama sektöründe otomotive ulaşım maliyetlerinin artmasının yanında yaz aylarının da gelmesiyle talep artışları yaşanıyor.

Ancak, yeni araç tedarikinde yaşanan sıkıntılar, beklenen büyümeyi frenliyor. Operasyonel ve günlük kiralama olarak ayrışan sektörde, yaz döneminde özellikle günlük kiralamada yüzde 10’a yakın bir artış bekleniyor. Operasyonel kiralama tarafında ise, şirketlerin kiralama talepleri artarak devam ediyor.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) verilerine göre, operasyonel araç kiralama sektörü, 2022 yılında 36 milyar 900 milyon TL’lik yatırım yaparak 69 bin 150 adet aracı filosuna kattı. Sektör, 2023 yılının ilk çeyreğinde ise 10 milyar 400 milyon TL’lik yatırım yaparak 13 bin 500 adet aracı filosuna dahil etti. Sektörün aktif büyüklüğü 114 milyar 900 milyon TL’ye ulaşırken, toplam araç sayısı da 240 bin adete ulaştı.

Şirketler, ekonomik tercihe yöneldi

Operasyonel araç kiralamaya talep olmasına rağmen, yeni araç tedarikinde halen devam eden sıkıntı nedeniyle sektörün arzu edilen büyümeyi yakalayamadığını dile getiren TOKKDER Başkanı İnan Ekici, “Araç bulunurluğundaki ve finansmana ulaşımdaki imkânsızlıklara rağmen sektörün araç filosu bir önceki yılın aynı dönemindeki ile aynı seviyede kaldı” dedi.

Yaşanan tüm zorluklara rağmen araç kiralama kuruluşlarının müşteri taleplerini karşılamak için çaba sarf ettiğini söyleyen Ekici, artan araç maliyetleri nedeniyle müşterilerin de bu dönemde araç politikalarında değişiklik yaparak daha ekonomik, daha düşük donanım seviyesine sahip araçlara yöneldiğini dile getirdi. Ekici, şunları söyledi: “Ekonomik olarak zor bir dönemden geçilmesine karşın araç kiralama, satın almaya kıyasla her zaman daha avantajlı.

Araç kiralama kuruluşları, satın alma ve filo yönetimindeki uzmanlıklarıyla yarattığı verimliliği müşterilerine yansıtarak araçları daha uygun maliyetlerle sağlıyor.” Operasyonel araç kiralamada sektörün toplam araç filosunun yaklaşık yüzde 80’inin yerli ve yabancı büyük ölçekli kurumsal firmalar oluşturuyor.

Saatlik kiralama talebi artıyor

Sektörün bir diğer ayağı günlük kiralamada ise bu yıl yaşanan deprem, araç bulunurluğunda devam eden problemler ve finansmana ulaşım zorluklarına rağmen, araç parkı yaklaşık yüzde 5-10 seviyesinde arttı. Günlük araç kiralama sektöründe, toplam filonun yüzde 45’ini yerli-yabancı büyük ölçekli firmalar elinde bulunduruyor.

“Sektör hala pandemi öncesi 2019 yılı araç parkı büyüklüğüne erişmek için çaba sarf ediyor” diyen TOKKDER Başkanı Ekici, turizmde arzu edilen hareketlilik gerçekleşirse günlük araç kiralamaya olan talebin de bundan olumlu etkileneceğini söyledi. Ekici, “Böyle bir durumda, araç bulunurluğu sıkıntısının baskısı altında dahi, günlük araç kiralamanın yüksek sezonunda geçen yıla göre yüzde 5-10’a yakın büyüme beklentimiz var” dedi.

Seyahat ve tatil dönemlerinde araç kiralamaya artan taleple birlikte dolandırıcılık vakalarının arttığına dikkat çeken İnan Ekici, bazı kötü niyetli kişilerin, tanınmış araç kiralama kuruluşlarının taklidini yaparak, telefon ve whatsApp hatları üzerinden tüketicilerden araç kiralama vaadiyle avans topladığını belirterek tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Günlük bin 100 ila 8 bin TL

Otomotiv sektöründe fiyatların artmasının hem araç kiralama sektörü hem de tüketiciler açısından pek çok etkisi bulunduğunu dile getiren Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, “Kiralama sektörü açısından baktığımızda, fiyatlardaki hızlı değişim araç filosunun yenilenmesi anlamında bütçe dengesi bakımından kritik önem taşıyor.

Müşteri tarafından ise otomobil fiyatlarının artmasıyla bakım masrafları ve araç yürütme maliyetleri doğru oranda artıyor. Bu noktada araç kiralama seçeneğine yönelen müşteri sayısının arttığını görüyoruz” dedi. Şirketlerin filo kiralamalarına bakıldığında geçtiğimiz dönemlere kıyasla bir artış olduğunu söyleyen Öztürk, “Sektör genelinde pek çok değişkene bağlı olarak araç kiralama fiyatlarında da artış yaşandı.

Rent Go olarak, dinamik fiyatlandırma yapımızla müşterilerimize en avantajlı fırsatları sunmaya gayret ediyoruz” diye konuştu. Günlük fiyat aralığının araç segmentine bağlı olarak farklılık gösterdiğini açıklayan Öztürk, şu bilgileri verdi: “Bin 100 TL ile 8 bin TL arasında değişen fiyat aralığında farklı segmentlerdeki araçlarımızı müşterimizle buluşturuyoruz. Tabii bu durumu kiralayacağınız süre de etkiliyor. Senelik araç kiralamanın günlük fiyatıyla, aylık kiralamanın günlük fiyatı benzer değişken.”