Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu kapsamda artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda, her yıl 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunlu olacak.

5 ay kullanılacak kış lastiklerine geçerken, mevzuata uygun olmasına, lastiğin üzerindeki kış işareti sembolüne ve diş derinliğine dikkat edilmesi gerekiyor.

Kış lastiğine kar yağınca mı geçilir?

Lastikçi Bilal Kara, "Asfalt soğuduğu için araçlarda fren mesafesi uzar. Bunun için önce can güvenliği, sonra mal güvenliği için kış lastiğine geçmemiz gerekiyor" dedi.

Kış lastiği takmak için kar yağmasına gerek olmadığını dile getiren Kara, "Sürücülerimiz kış lastiğini kar lastiği olarak biliyor ama bunun ismi kış lastiğidir. Kışlık lastiklerin kauçuk ömrü yazlıklara göre daha yoğundur. Bunun için asfalt soğuduğu zaman -kar, çamur, yağmur hiç fark etmez- mutlaka geçmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Lastik kaç kilometre ya da yılda değiştirilir?

Kış lastiklerinin hangi durumlarda yenilenmesi gerektiğini anlatan Kara, "Normal araçlarda bizim müşterilere tavsiyemiz 4 yıl aracın üstünde ya da 40 bin kilometredir. Ama bu arabadan arabaya değişir. Yeni arabalarda, kuvvetli arabalarda bu ömür daha da kısalabilir" ifadelerini kullandı.

Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?

Kara, kış lastiği alırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Kış lastiklerinin üzerinde kış lastiğine uygun ibareler, mevzuata uygun ibareler vardır. Onlara dikkat ederlerse bir sorun yaşamazlar. Lastiğin kenar kısmında ‘M + S' diye İngilizce çamur ve kar lastiği diye bir ibare vardır. Bir de 3 dağ işaretinin içinde kar işareti olan bir sembol vardır. Bunlar hem mevzuata uygun, hem de yoğun kış şartlarında kullanılacak lastiklerdir. Kış lastiği yaz lastiğine göre daha dişli ve daha kenarlı lastiklerdir. Onun için karı tutması için daha kalın lastiklerdir."