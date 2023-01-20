Kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için Trumore

Togg sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Akıllı cihaz olarak tanımlanan Togg'a destek verecek olan Trumore uygulaması platformlarda yayımlandı.

Yapılan paylaşım ile kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunan Trumore'un bugün App Store, Google Play ve AppGallery'deki yerini alacağı açıklandı.

Akıllı şehirler için tasarlandı

Togg, Trumore'un kullanıcılarına kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen uygulamaları ile akıllı yaşam alanındaki dijital platformunu deneyimletiyor.

Kullanıcı ihtiyaçlarını anlayan yapay zeke günlük rutinleri planlıyor, asistanlık yapıyor. Akıllı rotalama ile uygun şarj istasyonuna göre, park yeri planlama, sipariş verebilme ve ödeme yapabilme gibi çözümleri sunuyor.

Kazandıran blokzincir tabanlı fintek çözümleri ile kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sağlıyor. Sürekli gelişen iş ortaklığı ağıyla kullanıcılarına daha fazlasını deneyimletiyor.