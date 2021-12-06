Konteyner krizi bazı siparişleri Türkiye’ye kaydırdı

Aysel YÜCEL

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotivde kasım ayı ihracatı yüzde 6 düşüşle 2.5 milyar dolar oldu. Kasım ayında en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 13,5 artarak 1 milyar 29 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 17 azalarak 834 milyon dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrimiz, geçen ay düşüş yaşamasına rağmen 2.5 milyar dolarlık ihracatı ile bu yılki ortalamanın üzerinde bir rakama ulaştı. Geçen ay tedarik endüstrisi ihracatı çift haneli artarken, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı çift haneli düştü. Pandemi öncesindeki son üç yıllık ihracat ortalaması 30 milyar dolar olan sektörümüzün geçen yıl pandemi nedeniyle ihracatı ise 25,5 milyar dolara gerilemişti. Bu yılı ise yaklaşık 29 milyar dolar ihracatla kapatmayı planlıyoruz” dedi.

Miktar düştü, değer arttı

DÜNYA’ya konuşan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, tedarik sanayisinde yaşanan artışı şu şekilde yorumladı: “İhracatta aslında miktarsal düşüş var. Ancak kurdaki yükseliş paralelinde fiyatlar arttı. Çelik ve kimyada olduğu gibi tedarik sanayisinde de fiyat değişiklikleri müşteriye daha çabuk yansıtılıyor. Binek tarafında ana sanayiye yapılan ihracat azalıyor. Ticari araç pazarına yönelik yaptığımız ihracat ise halen eski seviyesinde. Diğer yandan, küresel konteyner krizi nedeniyle Uzakdoğu’dan tedarikte sıkıntı yaşanması bazı siparişlerin Türkiye’ye kaymasını sağladı. Bu da ihracata az da olsa olumlu etki yaptı.” Kasım ayında tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 9 artış görülürken, yine önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 21, Birleşik Krallık’a yüzde 13, Rusya’ya yüzde 28, Polonya’ya yüzde 23, Belçika’ya yüzde 40, Hollanda’ya yüzde 43 ihracat artışı oldu.

Geçen ay eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 39 azalarak 328 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 9 artarak 156 milyon dolar ve çekiciler ihracatı da yüzde 113 artarak 147 milyon oldu.

Ocak-kasım döneminde ise toplam otomotiv ihracatı yüzde 16 artarak 26.4 milyar dolar oldu.