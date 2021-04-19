Koreli Hyundai, yeni modellere; Kibar, alüminyum işine odaklandı

Aysel YÜCEL

Hyundai Assan, 2021 yılındaki model atağına Yeni Elantra ile başladı. Koreli markanın dünya çapında en çok tercih edilen modeli olan Yeni Elantra’nın 7’nci nesli, Hyundai Assan’ın Türkiye’de 2021 yılında lansmanını yapmayı planladığı beş modelden ilki konumunda. Hyundai, bu yıl 4 yeni araç lansmanı daha yapacak: Tuscon, Bayon, Sante Fe ve elektrikli Kona. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Amacımız sedan sınıfında fark yaratmak. Çünkü, geleneksel çizgilerden ve birbirine benzer modellerden sıkılan müşterilerimize daha farklı duruş sergileyen hem cesur hem de modern bir otomobil sunmanın tam zamanı. Sadece sil baştan tasarlanan Elantra değil, arkaya arkaya satışa sunacağımız sıra dışı ve estetik modellerimizle iddiamızı artırıyoruz” dedi.

Hedef; 34 bin araç satmak

Şirket bu yıl yaklaşık 3 bin adet Elantra, toplamda ise 34 bin adetlik satış yapmayı hedefl iyor. Marka geçen yıl 28 bin 500 adet araç satmıştı. Murat Berkel, yerli üretimin avantajını kullanarak pazarda olası bir talep artışına karşın daha fazla araç satabileceklerini vurguladı. Berkel, nisan ayında satışların hızlı başladığını ancak kur artışı, pandemi kaynaklı kısıtlamalar ve çip krizinin pazara olumsuz yansıdığını söyledi. Marka toplam pazarda nisan ayında 75 bin, yılsonunda ise 750 bin adetlik satış öngörüyor.

“Siparişi %50 ÖTV’den veriyoruz araç gelene kadar %80’e çıkıyor”

Kurdaki dalgalanmanın satışlara olumsuz yansıdığını dile getiren Hyundai yetkilileri, “Yüzde 50 ÖTV’den sipariş veriyoruz, araç geldiğinde yüzde 80 baremine girmesi gerçekten otomotiv sektörünü zor durumda bırakıyor” vurgusu yaptı. Murat Berkel, “Biz iki üç ay önce elantra için siparişleri oluştururken kurun seviyesi 7.10’lardaydı. Bugün geldiği nokta, ileriye dönük plan yapmakta bizi ciddi anlamda zorluyor” dedi. Berkel, faizlerin sabit tutulmasının en azından şu an için olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Aslında isteğimiz taşıt kredi faiz oranlarının makul seviyelere gelmesi ve kurun da makul seviyelerde belirli bir süre seyretmesi. Bu ikisi oluşursa otomotiv açısından ve diğer sektörler açısından da çok olumlu olacak” diye konuştu.

Ali Kibar: Alüminyum ağırlıklı ilave yatırımlarımız olacak

Koreli Hyundai Motor Company, Hyundai Assan’ndaki Kibar Holding’e ait yüzde 30 hissesini devralmak için Aralık 2020’de Rekabet Kurumu’na başvurmuştu. Devir işlemi geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Kibar Holding’in Hyundai Assan’da yüzde 3’lük ‘sembolik’ hissesi kaldı. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, hisse devri sonrası iş yapış şekillerinde ve kadrolarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. DÜNYA’ya konuşan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, hisselerin ne kadara satıldığını açıklamadı ancak buradan sağladıkları gelirle hangi yatırımlara odaklanacaklarının sinyallerini verdi. Kibar, “Katma değeri yüksek alüminyum ağırlıklı ilave yatırımlarımız olacak. Burada olmayan yeni ürünler de üreteceğiz. Üretim sistemlerinde verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yeni yatırımlarımız olacak. Alüminyumda global sürdürülebilirlik sertifikasını (ASI) alan ilk Türk şirketi olarak, yapacağımız yeni yatırımlarla yakın gelecekte ABD ile Avrupa’da karbon vergilendirme süreçleri başladığında ülkemizin rekabetçiliğini sürdürmüş olacağız” dedi. Şirket, farklı iş kollarındaki yatırım fırsatlarını da kollayacak.

Sangsu Kim: Türkiye’de yepyeni bir döneme başlıyoruz

Hyundai Assan, geçtiğimiz mart ayında Bayon modelinin üretimine başladı. Fabrikada ayrıca i10 ve i20 üretiliyor. İzmit’ten 40’tan fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Hyundai Assan CEO’su Sangsu Kim, “İzmit’teki fabrikamızda sürekli büyüyen yatırımlarımızla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye’de yepyeni bir döneme başlıyoruz. i10 ve i20 modellerimizin yanında üçüncü model olarak üreteceğimiz Bayon ile hızlı büyüyen B-SUV segmentinde gücümüzü artıracağız” dedi.

Yeni Elantra sil baştan tasarlandı

Gelenekselin dışına çıkan tasarımının yanı sıra boyutları artan ve çok daha teknolojik olan Yeni Elantra Türkiye’de ilk etapta 123 beygir gücündeki tek motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Araç, 1.6 litre atmosferik beslemeli motora ve CVT şanzımana sahip. 5 farklı donanım seviyesi olan aracın fiyatı 231 bin 500 TL’den başlıyor.