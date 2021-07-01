Kredi ayarı, otomobil satışlarını nasıl etkileyecek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, banka kredisi ve finansal kiralamayla alınan taşıt araçlarının taksit sürelerinde düzenleme yaptı. Karar ile kredi vadeleri sınırlandırılırken, taşıt değerine göre kredi tutarı oranları da aşağı çekildi. Sektör temsilcileri, karar ile satışların olumsuz etkileneceğini belirtti.

DÜNYA'ya konuşan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, taşıt kredi vadeleri kararına ilişkin, “Daha kararnamenin içeriğini tam anlayamadık. Ama perakende satışlarını etkileyeceğini düşünüyoruz. Taksit sayısından çok, burada önemli olan aracın fiyatına göre belirlenen kredi oranı. Örnek vermek gerekirse, 301 bin TL olduğu zaman yüzde 30’dan fazla kredi verilmeyeceği anlaşılıyor kararnameden. Müşterinin 200 bin TL nakit bulması gerekecek. Bu da kolay bir araç sahiplenme değil. Bizim için beklenmedik bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin, enflasyonla mücadele kapsamında tüketimi azaltmak için aldığı bir karar olduğunu ifade eden Mersin, "Otomotiv, lokomotif bir sektör. Dolayısıyla Türkiye piyasasındaki diğer bütün sektörleri etkileme olasılığı yüksek. Türkiye’de son döneme taşıt alımlarında yüzde 45-50 arasında kredi kullanıldığını görüyoruz. Satışlara ne oranda yansıyacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak devletimizin taksit sayısını olmasa da kullandırılan kredi oranlarını yeniden gözden geçirmesini yararlı buluyorum. Kararnameye göre, fiyatı 1.5 milyon TL’yi geçen araçlarda artık kredi kullanılamayacak. Bunun daha anlaşılabilir olduğunu ve lüks satışlarını diğer segmentlere göre daha az etkileyeceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lüks araç pazarının tanınan isimlerinden Minoto CEO’su Ferhat Albayrak ise fiyatı 1.5 milyon TL’yi geçen araçlara kredi imkanının kaldırılmasını, “Fiyatı 1.5 milyon TL’yi geçen araçlarda, kredi penetrasyonu yaklaşık yüzde 50. Satışlara mutlaka bir etkisi olur ama dramatik bir düşüş olmaz. Dün 2015 model Porsche 911 sattığım bir müşterim arayıp fiyatların bu sebepten yüzde 25 düşebileceğini ve üzgün olduğunu söyledi. Çünkü aracını bu karardan sadece bir gün önce almıştı. Ancak kendisine endişe etmemesine gerek olmadığını, çünkü Porsche 911’e her zaman para edeceğini söyledim.” ifadeleriyle yorumladı.