Krediyi çekemeyen karta başvuruyor

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılına da damga­sını vurmaya devam ediyor. İç talep yoğunluğu rekor üstüne rekor satışları birbiri ardına sı­ralarken, daha 11 ayda toplam satışlar 1 milyon 176 bin 780 adede yükseldi. Ayrıca yüksek devirle seyreden pazar karşı­sında hem bayiler hem de tüke­ticiler tüm finansman koşulla­rını zorluyor. Ancak rekor sa­tışların arkasında sadece talep değil, finansman kanallarında­ki radikal davranışlar değişimi de bulunuyor. Kredi kanalların­daki zayıf seyir ve 2 milyon lira üzerinde taşıt kredisi kullanıl­maması sorunları yeni araç sa­hibi olmak isteyen tüketiciyi kredi kartıyla araç satın alı­mına yönlendiriyor. Bu sınır, otomobil segmentleri­nin önem­li bölümünü doğrudan etki­liyor çünkü bugün Türkiye’de satılan sıfır kilometre araçların hatırı sayılır kısmı 2 milyon TL barajını aşmış durumda. Bura­da limitin en az 3.5 milyon lira­ya çıkması talep ediliyor. Bu pa­zarın en şaşırtıcı yeni dinamiği olarak öne çıkıyor.

Kredi kanalı neredeyse yok

Gerçekleşen bu tabloyla bir­likte orta-üst sınıf diyebileceği­miz modeller artık kredi kana­lı satışında tamamen devreden çıkmış durumda. Böylece bayi­lerde nakit akışı yeniden önem kazanırken, alternatif finans­man yöntemleri de hızla yaygın­laşıyor. Bu süreçte tüketicile­rin altın/döviz bozdurma, yakın çevreden borçlanma ya da kre­di kartıyla yüksek tutarlı çekim yollarını tercih ettiği gözlenen­ler arasında.

2 milyon altına aylık faiz yüzde 5’e kadar çıkıyor

Öte yandan kredi kullanı­mı yalnızca maliyet nedeniyle değil, psikolojik bir dirençle de düştüğü bayilerin anlattıklarıy­la ortaya çıkıyor. Bugün banka­larda otomobil kredisi için aylık faiz oranı aylık yaklaşık yüzde 5 seviyesinde. 2 milyon TL al­tı araçlar için bu çekilebilse bi­le, kredi çekildiğinde araç üze­rine rehin konuluyor. Geri ödeme tutarları başlan­gıç fiyatının oldukça üzerine çıkıyor. Sa­tış veya takas duru­munda rehin çöz­me masrafları devreye giriyor. Bu sebeple araç almak isteyen tüketici kredi kanalını hem külfetli görüyor hem de kontrolü azaltan bir yön­tem olarak de­ğerlendiriyor.

1 milyonluk çekime 12 ayda 1.3 milyonluk geri ödeme

Bugün bir otomobil bayisine gidildiğinde eğer alacağınız araç 2 milyon liranın altın­daysa, 400 bin lira seviyesine kadar kredi çek­mek mümkün. Bu durumda 12 aylık planda ödeme yapacağınız toplam tutar bankanın verdiği orana göre, (3,50-4,90 arasında değişiyor) aylık taksit 44 bin ile 48 bin lira arasında toplam geri ödeme ise 530 bin lira ile 585 bin lira seviyesinde değişim gösteriyor. Fakat kredi kartında bir ödeme limiti yok. Kartın limit durumuna göre, 1 milyon lira hatta hepsini ödemek mümkün. Bu durumda tek çekimde çoğu bayi veya banka komisyon bile talep etmezken, 12 aylık taksit durumunda geri ödeme komisyonla birlikte en faz­la 1 milyon 350 bin lira seviyesini geçmiyor. Bu yöntemde araç üzerine rehin konulmuyor. Satış sonrasında aracı nakde çevirmek oldukça kolay oluyor, kredi başvurusu ve onay süreci gerçekleşmiyor.

Döviz, altın bozdurma yolu da yaygınlaştı

Sadece kredi kartı değil, altın-döviz bozdurma yolu da araç alımında 2025’in en yaygın finansman davranışlarından biri oldu. Bir anlamda tasarruflarını likite eden tüketici, hem kredi maliyetinden kaçmış oluyor hem de aracın reel değeriyle birlikte enflasyon ve kur ortamından kendini koruyor. Bu yüzden otomobil yeniden yatırım aracına dönüşüyor.

Yıl sonu indirimi de var, sıfır faiz verebilen de

Yüksek talep, güçlü sıfır araç arzı ve agresif kampanyalarla birlikte pazar, 2025’te yeni bir rekora hazırlanıyor. Bazı markalar ise şu kampanyalarla kendilerini konumlandırıyor: JAECOO 7 modellerinde 1 milyon TL için 6 ay vadeli, yüzde 2,42 faizli ticari kredi ve nakit alım avantajı sunuluyor. Kan taşı kırmızısı dış renk seçeneğini Revive 4x2 versiyonunu 2 milyon 170 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip. TOGG T10F cihazı için bireysel ve kurumsal kullanıcılara 1 milyon TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli finansman desteğini başlattı. Skoda, yıl sonuna özel olarak Superb Premium ve L&K modellerinde tüzel kişiler için geçerli 500 bin TL için 6 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası gerçekleşitiriyor. Chery Yeni TIGGO7, Prestige 4x2 ve 4x4 versiyonunda ticari müşterilere özel 400 bin TL 6 ay yüzde 0,99 faizli kredi olanağı var. Opel’in bazı modellerinde de sıfır faizli kredi seçenekleri mevcut.