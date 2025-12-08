Krediyi çekemeyen karta başvuruyor
Araç finansmanında Türkiye’de çok da yaygın olmayan bir model hızla yayılıyor. Krediye ulaşamayan tüketici artık kredi kartıyla sıfır araç almaya başlıyor. Böylece kredi yerine kart, faiz yerine komisyon, rehin yerine ise özgür mülkiyet ortaya çıkıyor. Bu formül rekor satışların ardında görünmez bir motor olarak dikkat çekiyor.
Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılına da damgasını vurmaya devam ediyor. İç talep yoğunluğu rekor üstüne rekor satışları birbiri ardına sıralarken, daha 11 ayda toplam satışlar 1 milyon 176 bin 780 adede yükseldi. Ayrıca yüksek devirle seyreden pazar karşısında hem bayiler hem de tüketiciler tüm finansman koşullarını zorluyor. Ancak rekor satışların arkasında sadece talep değil, finansman kanallarındaki radikal davranışlar değişimi de bulunuyor. Kredi kanallarındaki zayıf seyir ve 2 milyon lira üzerinde taşıt kredisi kullanılmaması sorunları yeni araç sahibi olmak isteyen tüketiciyi kredi kartıyla araç satın alımına yönlendiriyor. Bu sınır, otomobil segmentlerinin önemli bölümünü doğrudan etkiliyor çünkü bugün Türkiye’de satılan sıfır kilometre araçların hatırı sayılır kısmı 2 milyon TL barajını aşmış durumda. Burada limitin en az 3.5 milyon liraya çıkması talep ediliyor. Bu pazarın en şaşırtıcı yeni dinamiği olarak öne çıkıyor.
Kredi kanalı neredeyse yok
Gerçekleşen bu tabloyla birlikte orta-üst sınıf diyebileceğimiz modeller artık kredi kanalı satışında tamamen devreden çıkmış durumda. Böylece bayilerde nakit akışı yeniden önem kazanırken, alternatif finansman yöntemleri de hızla yaygınlaşıyor. Bu süreçte tüketicilerin altın/döviz bozdurma, yakın çevreden borçlanma ya da kredi kartıyla yüksek tutarlı çekim yollarını tercih ettiği gözlenenler arasında.
2 milyon altına aylık faiz yüzde 5’e kadar çıkıyor
Öte yandan kredi kullanımı yalnızca maliyet nedeniyle değil, psikolojik bir dirençle de düştüğü bayilerin anlattıklarıyla ortaya çıkıyor. Bugün bankalarda otomobil kredisi için aylık faiz oranı aylık yaklaşık yüzde 5 seviyesinde. 2 milyon TL altı araçlar için bu çekilebilse bile, kredi çekildiğinde araç üzerine rehin konuluyor. Geri ödeme tutarları başlangıç fiyatının oldukça üzerine çıkıyor. Satış veya takas durumunda rehin çözme masrafları devreye giriyor. Bu sebeple araç almak isteyen tüketici kredi kanalını hem külfetli görüyor hem de kontrolü azaltan bir yöntem olarak değerlendiriyor.
1 milyonluk çekime 12 ayda 1.3 milyonluk geri ödeme
Bugün bir otomobil bayisine gidildiğinde eğer alacağınız araç 2 milyon liranın altındaysa, 400 bin lira seviyesine kadar kredi çekmek mümkün. Bu durumda 12 aylık planda ödeme yapacağınız toplam tutar bankanın verdiği orana göre, (3,50-4,90 arasında değişiyor) aylık taksit 44 bin ile 48 bin lira arasında toplam geri ödeme ise 530 bin lira ile 585 bin lira seviyesinde değişim gösteriyor. Fakat kredi kartında bir ödeme limiti yok. Kartın limit durumuna göre, 1 milyon lira hatta hepsini ödemek mümkün. Bu durumda tek çekimde çoğu bayi veya banka komisyon bile talep etmezken, 12 aylık taksit durumunda geri ödeme komisyonla birlikte en fazla 1 milyon 350 bin lira seviyesini geçmiyor. Bu yöntemde araç üzerine rehin konulmuyor. Satış sonrasında aracı nakde çevirmek oldukça kolay oluyor, kredi başvurusu ve onay süreci gerçekleşmiyor.
Döviz, altın bozdurma yolu da yaygınlaştı
Sadece kredi kartı değil, altın-döviz bozdurma yolu da araç alımında 2025’in en yaygın finansman davranışlarından biri oldu. Bir anlamda tasarruflarını likite eden tüketici, hem kredi maliyetinden kaçmış oluyor hem de aracın reel değeriyle birlikte enflasyon ve kur ortamından kendini koruyor. Bu yüzden otomobil yeniden yatırım aracına dönüşüyor.
Yıl sonu indirimi de var, sıfır faiz verebilen de
Yüksek talep, güçlü sıfır araç arzı ve agresif kampanyalarla birlikte pazar, 2025’te yeni bir rekora hazırlanıyor. Bazı markalar ise şu kampanyalarla kendilerini konumlandırıyor: JAECOO 7 modellerinde 1 milyon TL için 6 ay vadeli, yüzde 2,42 faizli ticari kredi ve nakit alım avantajı sunuluyor. Kan taşı kırmızısı dış renk seçeneğini Revive 4x2 versiyonunu 2 milyon 170 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip. TOGG T10F cihazı için bireysel ve kurumsal kullanıcılara 1 milyon TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli finansman desteğini başlattı. Skoda, yıl sonuna özel olarak Superb Premium ve L&K modellerinde tüzel kişiler için geçerli 500 bin TL için 6 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası gerçekleşitiriyor. Chery Yeni TIGGO7, Prestige 4x2 ve 4x4 versiyonunda ticari müşterilere özel 400 bin TL 6 ay yüzde 0,99 faizli kredi olanağı var. Opel’in bazı modellerinde de sıfır faizli kredi seçenekleri mevcut.