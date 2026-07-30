Krize rağmen rekor geldi: Elektrikli otomobil satışlarında çarpıcı dönüş

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Çin ve ABD'deki yavaşlamaya rağmen elektrikli otomobil pazarı yeniden ivme kazandı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yayımladığı son rapora göre, küresel elektrikli otomobil satışları yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir toparlanma göstererek birçok ülkede rekor seviyelere ulaştı.

Rapora göre, küresel otomobil pazarı ekonomik belirsizlikler ve zayıflayan talep nedeniyle yılın ilk yarısında daralsa da elektrikli araçlara yönelik ilgi özellikle ikinci çeyrekte yeniden hızlandı.

Satışlar ikinci çeyrekte yüzde 35 arttı

IEA verilerine göre elektrikli otomobil satışları, yılın ilk çeyreğindeki zayıf performansın ardından ikinci çeyrekte yüzde 35 artış gösterdi.

Avustralya, Brezilya, Hindistan, Güney Kore ve Vietnam'da mart-haziran dönemindeki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıktı. İlk altı ayda ise 90'dan fazla ülkede elektrikli otomobil satışları yıllık bazda artış kaydetti.

Çin ve ABD talebi zayıfladı

Dünyanın en büyük iki otomobil pazarı olan Çin ve ABD'de ekonomik baskılar, yüksek yakıt maliyetleri ve politika değişiklikleri nedeniyle toplam otomobil satışları yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 5 geriledi.

Rapora göre Çin'de elektrikli otomobil satışlarının bu yıl yatay seyretmesi bekleniyor. Buna rağmen ülkede satılan her 10 otomobilden 6'dan fazlasının elektrikli olması öngörülüyor.

Elektrikli araçların payı yükseliyor

IEA, güçlü ikinci çeyrek performansı ve birçok ülkede devam eden teşvikler sayesinde elektrikli otomobillerin 2026 yılında küresel otomobil satışlarının yüzde 29'unu oluşturacağını tahmin ediyor. Bu oran, kurumun önceki öngörüsünün de üzerinde bulunuyor.

Çin'den ihracat rekabeti artıracak

Rapora göre Çin'in elektrikli otomobil ihracatı hız kesmeden devam ediyor. Yılın ilk altı ayında yapılan ihracat, neredeyse geçen yılın toplam seviyesine ulaştı. Ancak ihraç edilen araçların önemli bir bölümü henüz satılmadı. Depolardaki araçlarla birlikte küresel pazarda 1 milyondan fazla satışa hazır Çin üretimi elektrikli otomobil bulunuyor.

IEA, özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan Çin rekabetinin, küresel otomotiv sektöründe dengeleri yeniden şekillendireceğini ve önümüzdeki yıllarda pazar liderliğinin bu ülkelerdeki başarıya bağlı olacağını değerlendirdi.