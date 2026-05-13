Küresel elektrikli araç satışları 1,6 milyona ulaştı

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, nisan ayına ilişkin küresel elektrikli araç satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, geçen ay dünya genelinde toplam 1,6 milyon elektrikli araç satıldı. Satışlar yıllık bazda yüzde 6 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 9 geriledi.

Avrupa büyümenin merkezinde yer aldı

Elektrikli araç satışlarında Avrupa pazarı büyümenin ana itici gücü olmayı sürdürdü. Mart ayında görülen güçlü satış performansının ardından Avrupa'da nisanda satışlar yıllık bazda yüzde 27 artarak 400 bin adedin üzerine çıktı.

Analizde, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarının Avrupa'da elektrikli araç talebini destekleyen unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

Çin'de satışlar geriledi

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de ise satışlar nisanda yıllık bazda yüzde 8 düşüşle 850 bin seviyesine geriledi.

Verilerde, düşüşün özellikle küçük araç segmentinde yoğunlaştığına dikkat çekildi. Yılın başında yürürlüğe giren sübvansiyon düzenlemelerinin, bu segmentteki modellerin cazibesini azalttığı ifade edildi.

Çin'in ihracatı hızlandı

İç pazardaki yavaşlamaya rağmen Çin'in elektrikli araç ihracatında güçlü artış görüldü. Ülke, yalnızca nisanda 400 binden fazla elektrikli araç ihraç etti.

Yılın ilk dört ayında toplam ihracatın yaklaşık 1,4 milyon adede ulaştığı belirtilirken, Avrupa, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya pazarlarında Çin menşeli elektrikli araçların payının arttığı kaydedildi.

Kuzey Amerika'da düşüş sürdü

Kuzey Amerika pazarında ise elektrikli araç satışları nisanda yıllık bazda yüzde 28 azalarak 120 bin seviyesinde gerçekleşti. ABD ve Kanada'da satışlar düşerken, Meksika'da büyüme kaydedildiği bildirildi.

Dünyanın geri kalanındaki pazarlarda ise satışlar geçen ay yıllık bazda yüzde 110 artışla 240 bine yükseldi.

"Pazar daha karmaşık bir aşamaya giriyor"

Benchmark Mineral Intelligence Veri Müdürü Charles Lester, yıl başından bu yana küresel elektrikli araç satışlarının 5,6 milyona ulaştığını belirtti. Lester, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre hafif düşüşe işaret ettiğini ifade etti.

Avrupa'daki güçlü büyümenin Çin ve Kuzey Amerika'daki yavaşlamayı dengelediğini söyleyen Lester, Avrupa'da satışların yıl başından bu yana yüzde 26 arttığını kaydetti.

Çin pazarındaki baskının sürdüğünü belirten Lester, "Çin pazarı baskı altında kalmaya devam ediyor. İhracat hızla artarken, özellikle küçük araç segmentlerinde iç talep, sübvansiyon değişikliklerinden etkilenmeyi sürdürüyor. Kuzey Amerika, yıl başından bu yana yüzde 25'lik satış düşüşüyle hala geride kalıyor, ancak Meksika, Çin'den yapılan ithalatın etkisiyle daha güçlü bir büyüme kaydetti. Genel olarak, bölgesel farklılıklar, ihracat artışı ve değişen rekabet dinamiklerinin küresel eğilimleri şekillendirdiği bir ortamda, pazar daha karmaşık bir aşamaya giriyor" değerlendirmesinde bulundu.