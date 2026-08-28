Küreselde dengeleri e-mobilite değiştiriyor

Karbon emisyonlarını azaltma ve iklim hedeflerine ulaşma amacı kü­resel boyutta hükümetlerin ve karar alma organlarının günde­minde ilk sıralara ulaşırken, bu eğilim elektrikli araç yatırımla­rına da artış olarak yansıyor. Söz konusu dönüşüm enerji güven­liği, sanayi politikaları ve tekno­lojik bağımsızlık açısından da kritik önem taşıyor.

2025 yılı sonunda açıklanan rakamlar, bu dönüşümün ne ka­dar hızlandığını ortaya koyuyor. Küresel ölçekte 20 milyonun üzerinde elektrikli araç satılır­ken; elektrikli araç filosu, gün­lük olarak 1,7 milyon varil petrol tüketimini engelledi. Buna ila­ve söz konusu tasarruf miktarı, uluslararası enerji güvenliği ve ekonomik tasarruflar açısından milyarlarca dolarlık etkiye kar­şılık geliyor.

Türkiye öne çıkan pazarlar arasında

Küresel otomotiv sektörü, 2025 yılında elektrikli araç sa­tışlarında tarihi bir eşiği geri­de bıraktı. Dünya genelinde sa­tışlar 20,7 milyon adede ulaşır­ken, elektrikli araçların toplam otomotiv pazarındaki payı yüz­de 20’nin üzerine çıktı. 12,9 mil­yon adetlik satışla Çin küresel liderliğini sürdürürken, batar­ya üretim zincirindeki hakimi­yeti sayesinde ihracatta da öne çıktı. ABD ise teknoloji, yazılım ve otonom sürüş yatırımlarıyla rekabet gücünü korudu. Avrupa pazarı ise elektrikli araç satışla­rında yüzde 33 büyüme kaydede­rek sektörün en hızlı genişleyen bölgelerinden biri oldu. Türkiye, yaklaşık 400 bin elektrikli araç parkı ve 40 bini aşan şarj altyapı­sıyla dönüşüm sürecinde öne çı­kan pazarlardan biri haline geldi.