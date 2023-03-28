Lastik değişiminde iklim koşulları dikkate alınmalı

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, sürücülere mevsime uygun lastiğe geçmeden önce değişen iklim koşullarına ve valilik kararlarına uyma çağrısı yaptı.

LASİD'den yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık 2022 tarihinden bu yana uygulanan kış lastiği zorunluluğu, 1 Nisan tarihinde sona eriyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Kurt, "1 Nisan itibarıyla kış lastiği uygulaması bitse de iklim koşulları bölgelere göre değişebiliyor. Sürücülerimiz aracını kullandığı bölgedeki hava koşullarını ve valilik kararlarını takip etmeden mevsime uygun lastiğe geçiş yapmamalı." ifadesini kullandı.

Kurt, mevsim normalleri dışında seyredebilen iklim koşullarına dikkati çekerek, "Güvenli bir trafiği sağlamak için sürücülere düşen görev, her türlü tedbiri almaktır. Mevsimine göre lastik seçimi de alınması gereken bu tedbirlerin başında gelir. Ülkemizde yakın zamanda daha çok tanık olduğumuz gibi; iklimsel değişimden dolayı ani hava değişiklikleri giderek artıyor, bunu dikkate almak gerek." dedi.

Uzman tarafında kontol edilmeli

Valiliklerin mevsim koşullarına bağlı olarak zorunlu kış lastiği uygulamasını uzatmakla yetkili olduğunu belirten Kurt, "Bu nedenle sürücülerimizin kış lastiklerini çıkarmadan önce ilgili valilik açıklamalarını ve bulundukları iklim koşullarını mutlaka takip etmelerini öneriyoruz. " ifadelerini kullandı.

Kurt, lastiğin bir araçtaki en önemli parçalardan biri olduğuna vurgu yaparak şunlara dikkati çekti:

"Aracınızı yola ve sizi hayata bağlayan şey sadece lastiğin yola bastığı alan kadardır. Araç üreticileri, bu yüzden lastiği 'can güvenliğini en yüksek derecede ilgilendiren ürün' olarak kabul eder. Doğru lastik, araç üreticisinin önerdiği tip ve ebattaki lastiktir. Seçeceğiniz lastik aracınıza, sürüş ihtiyaçlarınıza ve mevsimine uygun lastik olmalıdır. Bu kriterlere uyularak seçilen lastik doğru lastiktir ve güvenli sürüşe katkı sağlar. Kış lastiklerinizi çıkarıp mevsime uygun lastiğe geçerken de aracınız, sürüş alışkanlıklarınız ve çevresel koşullarınız için en doğru lastiği seçmelisiniz."

Trafikte risk yaratabilir

Kış lastikleri çıkarıldığında araca takılacak lastiklerin mutlaka bir uzman tarafından kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kış lastiklerinizi çıkartıp yerine takacağınız lastikler yeni olabilir, depoda beklemiş lastikler olabilir. Kullanmaya başlayacağınız lastiklerin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini mutlaka yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmeli. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması da güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Aksi takdirde ortak trafikte risk yaratır."