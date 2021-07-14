Latin Amerika otomotiv ihracatı dijitalle artacak

BURSA (DÜNYA) - Brezilya-Arjantin Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programında 104 iş görüşmesi gerçekleşti. Toplamda 15 milyar dolarlık otomotiv ithalatı yapan iki ülkeye yönelik gerçekleştirilen ve dört gün süren programa, Türkiye’den 20, yurt dışından da 43 olmak üzere toplam 63 firma katılım gösterdi. Programı değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, “Brezilya’ya geçen yıl 100 milyon dolar, Arjantin’e ise 20 milyon dolar otomotiv ihracatımız oldu. Önemli potansiyeli olan bu bölgelere ihracatımızı daha da artırma hedefindeyiz. Buradan hareketle özellikle pandemi döneminde sıkça yaptığımız bu gibi dijital etkinliklerin bu hedefimize katkı sağladığını düşünüyoruz” dedi.

“Sektör bize cesaret veriyor”

Orhan Sabuncu, “OİB olarak Türk otomotiv endüstrisinin hedef pazarlarındaki ihracatını artırma ve alternatif pazarları da portföyümüze katma amaçlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz dünya otomotiv endüstrisinde güçlü bir aktör ancak her sektör gibi bizler de pandemiden etkilendik. Her şeye rağmen rekabetçiliğimizi korumak, sektördeki gücümüzü pekiştirmek ve yaşanan dönüşümlere adapte olmak zorundayız. Kurulu kapasitesi yıllık 2 milyon adet olan ve son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan endüstrimiz, bize cesaret veriyor. Bu yıl hedefimiz tekrar 30 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olacak” diye konuştu.