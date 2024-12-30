Listede 2.7 milyon TL bayide 2.3 milyon TL
Yılın son günleri geride kalırken, sıfır araçlarda kampanyaların dozu da arttı. Liste fiyatlarının çok altında araç satmaya başlayan bayiler, indirim oranlarını yüzde 13 seviyesine kadar çıkardı. Liste fiyatı 2,7 milyon liranın üzerinde olan bazı modeller bayide 2,3 milyon liradan satıldı.
Otomotiv sektöründe zor bir yıl geride kalırken, tüketicilerle bayiler arasındaki fiyat bağı yeniden sağlandı. ‘Yok sata’n dönemin sona ermesiyle birlikte artık liste fiyatları bile şaşmazken, birçok bayide hem stok eritmek hem de 2025’e yeni modellerle girmek amacıyla kampanyaların dozu arttı.
Bu süreç uzun bir aradan sonra yeniden tüketicilerin aleyhine döndü. Artık bulduğunu değil istediği modeli alan tüketiciler, fırsatları kaçırmadı. 2024’ün son günlerinde de sıfır araç satışı yapan bayiler oldukça yoğun mesai yapıyor. Pazara dâhil olan yeni modellerle birlikte seçeneğin çok olduğu kadar fiyat verenlerin de çok olduğu görülüyor.
Yaptığımız bayi turlarında da fiyatların listelerin oldukça altında olduğunu gördük. Bazı modellerde liste fiyatları karşısında bayi etiketleri 450 bin lira daha ucuz. Tabi bu fark bayi bazında da oldukça değişiyor. 2,7 milyon liralık fiyat etiketinin 2,3 milyon liraya kadar indiği bazı bayiler tarafından paylaşıldı.
İndirim 75 bin ila 400 bin lira arası değişiyor
Son ayda yapılan kampanyalarla birlikte bayiler de iletişimi satışla sonlandırabilmek için elinden geleni yapıyor. Model ve versiyona göre, satışı daha yavaş olan bazı modellerde fiyatlar oldukça değişiyor. Aldığımız sıcak fiyatlara göre, marka veya model bazında indirim 75 bin lira ila 400 bin lira arasında değişiyor. İndirim oranları da yüzde 4 ila yüzde 13 arasında değişim kaydediyor. İndirim olduğu kadar liste fiyatlarından da hiç aşağı inmeyen modeller var. Hatta bazı görüşmelerimizde liste fiyatının üzerinde fiyatlar da ‘aksesuar var’ denilerek teklif edildi.
Sıfır faiz kampanyaları da sürüyor
Ayrıca aralık ayında güçlü fiyat ve kredi kampanyaları da sürdü. Bazı markalar, perakende alımda geçerli fırsatları bireysel müşterilere sunarken, 250 bin lira kredi için 12 ay vadeli yüzde 3,25 faiz seçeneği de yer alıyor. Bunun yanında belirli modellerde sıfır faizli kredi imkânı söz konusu. Birçok şirket, ticari alımlarda da sıfır faiz olanağını kullandırıyor. Bunun yanında aracın fiyatına göre, yüzde 1,99 faiz oranı dikkat çekiyor.
İkinci el fiyatı sıfır fiyatını geçiyordu
Pandemi, otomotiv sektörünün yaşadığı en ilginç dönemler biri. Bu süreçte sıfır araç satışını sağlayamayan tedarikçiler, istenilen adetleri teslim edemedi. Böylece ‘yokluk dönemi’ başladı. Arzda sorun yaşayan distribütörler, patlayan talebi yönetemedi.
Bu süreçte parası olan değil hızlı olan sıfır araca ulaştı. Kurdaki dalgalanmalarla birlikte tam bir yatırım aracına dönüşen araçlar, sıfır olmasına rağmen para kazandıran bir tabloya ulaştı. Sıfırı 1 milyon lira olan bir araç için ikinci elde 1,5 milyon lira ilan açıldı. Bekleme sürelerinin uzadığını ve kur farkının anında fiyatlara yansıdığını gören tüketici, ‘bu otomobil sıfırdan bile pahalı’ diyerek sorgulamadı. İkinci el sıfır araçları fiyata odaklanmadan aldı.
Etiketler satışta %13’e kadar düşüyor
Sıfır araçların liste satış fiyatlarıyla bayi satış fiyatları arasında fark, pandemi ve yokluk dönemi haricinde yüzde 5 seviyesinde fark etti. Fakat bu yıl bu fark yüzde 13’leri aştı. 10 model üzerinden aldığımız fiyatlarda en büyük oransal fark Volkswagen’in geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu elektrikli ID.4 modeli oldu. Liste fiyatının 1 milyon 870 bin lira olduğu araç, bayide 2 milyon 627 bin seviyesine kadar düştü.
Chery Tiggo 8 Pro Max modeli de bayide iyi indirimin sunulduğu modellerden. 2,2 milyon lira olan liste fiyatı bayide 1 milyon 920 bin liraya kadar düşüyor. Burada da yüzde 12’lik bir fark söz konusu. Peugeot’nun geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarında satışa sunduğu 7 kişilik modeli 5008 GT, 2 milyon 750 bin lirada satılırken, bayi etiketinin yüzde 10 indirimle 2,3 milyon seviyesinde kadar düştü.