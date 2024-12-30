Listede 2.7 milyon TL bayide 2.3 milyon TL

Otomotiv sektöründe zor bir yıl geride kalır­ken, tüketicilerle ba­yiler arasındaki fiyat bağı ye­niden sağlandı. ‘Yok sata’n dö­nemin sona ermesiyle birlikte artık liste fiyatları bile şaş­mazken, birçok bayide hem stok eritmek hem de 2025’e yeni modellerle girmek ama­cıyla kampanyaların dozu arttı.

Bu süreç uzun bir ara­dan sonra yeniden tüketicile­rin aleyhine döndü. Artık bul­duğunu değil istediği modeli alan tüketiciler, fırsatları ka­çırmadı. 2024’ün son günle­rinde de sıfır araç satışı yapan bayiler oldukça yoğun mesai yapıyor. Pazara dâhil olan yeni modellerle birlikte seçeneğin çok olduğu kadar fiyat veren­lerin de çok olduğu görülüyor.

Yaptığımız bayi turlarında da fiyatların listelerin oldukça altında olduğunu gördük. Bazı modellerde liste fiyatları kar­şısında bayi etiketleri 450 bin lira daha ucuz. Tabi bu fark bayi bazında da oldukça deği­şiyor. 2,7 milyon liralık fiyat etiketinin 2,3 milyon liraya kadar indiği bazı bayiler tara­fından paylaşıldı.

İndirim 75 bin ila 400 bin lira arası değişiyor

Son ayda yapılan kampan­yalarla birlikte bayiler de ileti­şimi satışla sonlandırabilmek için elinden geleni yapıyor. Model ve versiyona göre, sa­tışı daha yavaş olan bazı mo­dellerde fiyatlar oldukça de­ğişiyor. Aldığımız sıcak fiyat­lara göre, marka veya model bazında indirim 75 bin lira ila 400 bin lira arasında değişi­yor. İndirim oranları da yüz­de 4 ila yüzde 13 arasında de­ğişim kaydediyor. İndirim ol­duğu kadar liste fiyatlarından da hiç aşağı inmeyen modeller var. Hatta bazı görüşmeleri­mizde liste fiyatının üzerinde fiyatlar da ‘aksesuar var’ deni­lerek teklif edildi.

Sıfır faiz kampanyaları da sürüyor

Ayrıca aralık ayında güçlü fiyat ve kredi kampanyaları da sürdü. Bazı markalar, pera­kende alımda geçerli fırsatla­rı bireysel müşterilere sunar­ken, 250 bin lira kredi için 12 ay vadeli yüzde 3,25 faiz seçe­neği de yer alıyor. Bunun ya­nında belirli modellerde sıfır faizli kredi imkânı söz konu­su. Birçok şirket, ticari alım­larda da sıfır faiz olanağını kullandırıyor. Bunun yanın­da aracın fiyatına göre, yüzde 1,99 faiz oranı dikkat çekiyor.

İkinci el fiyatı sıfır fiyatını geçiyordu

Pandemi, otomotiv sektö­rünün yaşadığı en ilginç dö­nemler biri. Bu süreçte sıfır araç satışını sağlayamayan tedarikçiler, istenilen adet­leri teslim edemedi. Böylece ‘yokluk dönemi’ başladı. Arz­da sorun yaşayan distribütör­ler, patlayan talebi yöneteme­di.

Bu süreçte parası olan de­ğil hızlı olan sıfır araca ulaştı. Kurdaki dalgalanmalarla bir­likte tam bir yatırım aracına dönüşen araçlar, sıfır olma­sına rağmen para kazandıran bir tabloya ulaştı. Sıfırı 1 mil­yon lira olan bir araç için ikin­ci elde 1,5 milyon lira ilan açıl­dı. Bekleme sürelerinin uza­dığını ve kur farkının anında fiyatlara yansıdığını gören tü­ketici, ‘bu otomobil sıfırdan bile pahalı’ diyerek sorgula­madı. İkinci el sıfır araçları fi­yata odaklanmadan aldı.

Etiketler satışta %13’e kadar düşüyor

Sıfır araçların liste satış fiyatlarıyla bayi satış fiyatları arasında fark, pandemi ve yokluk dönemi haricinde yüzde 5 seviyesinde fark etti. Fakat bu yıl bu fark yüzde 13’leri aştı. 10 model üzerinden aldığımız fiyatlarda en büyük oransal fark Volkswagen’in geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu elektrikli ID.4 modeli oldu. Liste fiyatının 1 milyon 870 bin lira olduğu araç, bayide 2 milyon 627 bin seviyesine kadar düştü.

Chery Tiggo 8 Pro Max modeli de bayide iyi indirimin sunulduğu modellerden. 2,2 milyon lira olan liste fiyatı bayide 1 milyon 920 bin liraya kadar düşüyor. Burada da yüzde 12’lik bir fark söz konusu. Peugeot’nun geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarında satışa sunduğu 7 kişilik modeli 5008 GT, 2 milyon 750 bin lirada satılırken, bayi etiketinin yüzde 10 indirimle 2,3 milyon seviyesinde kadar düştü.