Lüks otomobil devinde işten çıkarma dalgası! Binlerce kişiyle yollar ayrılabilir

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Volkswagen'ın maliyetleri azaltmak ve kârlılığı artırmak amacıyla yürüttüğü yeniden yapılanma süreci Porsche'de yeni işten çıkarmaları gündeme getirdi.

Daha önce binlerce kişilik iş gücü azaltma kararı alan şirkette yaklaşık 4 bin 100 pozisyonun daha kaldırılması planlanırken Volkswagen ve Porsche ise söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapmadı.

700 milyon Euro'luk açığı kapatmayı hedefliyor

Yeni işten çıkarmalar, Volkswagen'ın bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Planla yaklaşık 700 milyon Euro'luk genel gider açığının kapatılması hedefleniyor.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, 4 bin 100 kişiyi etkileyebilecek yeni kesintilerin "mevcut anlaşmalara ek olarak" planlandığını bildirdi.

Porsche'de daha önce de önemli ölçüde iş gücü azaltma kararı alınmıştı. Şirket yönetimi ile çalışan temsilcileri temmuz ayında 5 bin kişilik işten çıkarma konusunda anlaşmaya varmış, bu sayı daha önce belirlenen 4 bin kişilik kesintiye eklenmişti.

Mevcut planların uygulanması halinde Porsche'nin çalışan sayısının 2035'e kadar yaklaşık beşte bir oranında azalması bekleniyor. Son gündeme gelen 4 bin 100 kişilik ek kesinti ise yeniden yapılanmanın kapsamını daha da genişletebilir.

Volkswagen kâr beklentisini düşürdü

Yeni işten çıkarma planı, Volkswagen'ın yıllık kâr marjı beklentisini sert şekilde aşağı çekmesinin ardından gündeme geldi. Şirket, daha önce yüzde 4 ila yüzde 5,5 aralığında öngördüğü yıllık faaliyet kâr marjını en fazla yüzde 1 olarak revize etti. Bu düşüşte Porsche ile bağlantılı değer kaybının önemli rol oynadığı belirtildi.