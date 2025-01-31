Makyajlı Model Y mi geliyor? Tesla, Türkiye’de yeni siparişleri askıya aldı!

Tesla, Türkiye’deki resmi internet sitesinden Model Y için yeni siparişleri durdurdu. Bu gelişme, şirketin kısa süre önce duyurduğu makyajlı Model Y'nin ülkemize geliş hazırlıklarıyla ilgili olabilir.

Tesla, en çok satan modeli olan Model Y'nin yenilenmiş versiyonunu Juniper geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı. Avrupa ve ABD’de satışa sunulan bu yeni modelin Türkiye’ye ne zaman geleceği merak ediliyordu. Kısa süre önce Tesla’nın Türkiye sitesinde Model Y ile ilgili sayfanın açılması da beklentileri artırmıştı.

Ancak bugün sabah saatlerinde Tesla’nın Türkiye’deki resmi sitesinde önemli bir değişiklik yaşandı. Artık yeni sipariş verme seçeneği kaldırılmış durumda. Bunun yerine, “Envanteri Görüntüle” seçeneği eklendi. Kullanıcılar, şu an sadece Tesla’nın mevcut stoklarında bulunan Model Y araçlarına ulaşabiliyor. Yeni sipariş butonu ise tamamen kaldırılmış durumda.

Tesla’dan resmi açıklama gelmedi

Tesla’nın bu hamlesinin sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak iddialara göre bu gelişme, yenilenen Model Y'nin Türkiye’de satışa sunulma hazırlıklarının başladığını gösteriyor olabilir. Şirketin mevcut envanterdeki eski Model Y'leri tüketene kadar yeni siparişleri durdurmuş olabileceği düşünülüyor.

Yeni Model Y ne zaman gelecek?

Yeni Model Y'nin Türkiye’ye ne zaman geleceği konusunda henüz net bir bilgi yok. Ancak siparişlerin durdurulması, yakında yeni versiyonun Türkiye pazarına giriş yapabileceğinin güçlü bir sinyali olarak değerlendiriliyor. Tesla, önümüzdeki günlerde yeni Model Y’nin fiyatı ve teslimat takvimiyle ilgili resmi bir duyuru yapabilir.