MAN'a üst üste üçüncü kez en büyük uluslararası otobüs ödülü

2020 yılında uluslararası Coach of the Year ödülünü MAN Lion’s Coach alırken, 2022’de aynı ödülü kazanan NEOPLAN Cityliner oldu. MAN Lion’s City E ise, bu yıl kazandığı Bus of the Year 2023 ödülü ile MAN’ın başarı üçlemesini tamamlanmış oldu. 2021 yılında Covid salgını nedeniyle hiçbir ödül organizasyonu yapılamamıştı.

MAN Lion’s City 12 E, Bus of the Year ödülünü kazanan ilk tam elektrikli otobüs oldu. Bu ödülle birlikte, MAN Truck & Bus, otobüs markalarıyla eve, tam 12 kupa getirme başarısı gösterdi. Bunların altı tanesi Coach of the Year ödülü (2022, 2020, 2006, 2004, 2000, 1994) ve altı tanesi de Bus of the Year ödülü (2023, 2015, 2005, 1999, 1995, 1990) oldu. MAN Truck & Bus böylece, seri ödül kazanan bir firma olarak, sektördeki başarısını daha da pekiştirdi.

MAN Lion’s coach ve NEOPLAN Cityliner şehirlerarası yolcu otobüsü kategorisinde zirvede

MAN’ın 2020- Coach of the Year ödüllü modeli Lion’s Coach tam bir seyahat devi olarak öne çıkıyor. Geniş, konforlu iç mekânında 61 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Güçlü MAN D26 motoru ile 510 beygir gücüne kadar çıkan otobüs, rahat ve hızlı bir şekilde gideceği yere ulaşıyor. Ayrıca bir dizi yeni nesil asistan sistemiyle aracın güvenliği daha da artırılmış durumda. Jüri üyeleri, 100 kilometrede yalnızca 19,4 litre yakıt kullanan inanılmaz derecede verimli aktarma organları, aynaların yerini alan OptiView sistemi ve tekerlekli sandalye asansörünün ön aks üzerine akılcı entegrasyonu gibi özgün özelliklerin yanı sıra aracın genel konfor, inovasyon ve kullanım rahatlığına da vurgu yaptılar.

NEOPLAN Cityliner ise, Cityliner'ın 1971'deki ilk üretiminden bu yana 50 yıllık başarı öyküsünü kesintisiz devam ettiriyor. Jüri üyeleri, aracın ekonomi, güvenlik, konfor ve tasarımı harmanlayan genel konseptinden özellikle etkilendiler. Cityliner’ın modern Euro-6 altı silindirli motora sahip yüksek performanslı aktarma organları, 6 vitesli otomatik şanzımanla mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Bu da aracın özellikle dik yokuşlar ve dar virajlar içeren zorlu yolların üstesinden kolayca gelmesini sağlıyor. Ultra modern iç mekân da yolcularına dinlendirici bir yolculuk ortamı sunuyor.

Binden fazla MAN Lion's City E otobüsü sipariş edildi

Başarıları ile öne çıkan MAN Lion's City E hakkında son zamanlarda çok şey yazıldı. MAN Lion's City E, geçen yılın Mayıs ayında sadece kendi güç kaynağıyla Münih'ten İrlanda'nın Limerick kentinde düzenlenen uluslararası Bus Euro Test’ine kadar tüm yolu kat etti. Yolculuk boyunca, sekiz ülkeden geçti ve yaklaşık 2.500 kilometre yol yaptı. Alpler'den, otoyollardan, dar sokaklardan geçti ve hatta Atlantik'i aşan bir feribotu kullandı.

Jüri, özellikle aracın "çığır açan tasarımına, yüksek düzey konforuna ve çok sessiz iç mekânına" övgü yağdırdı. En üst düzey güvenlik sunan aracın sürücü kabini, piyasadaki en iyi kabinlerden bir tanesi oldu. Tamamen elektrikli otobüs, Avrupa yolculuğunda toplamda 1.764 kilowatt/saat enerji kullandı ve yaklaşık yüzde 21'lik etkileyici bir reküperasyon (enerjinin, potansiyelin geri kazanımı) oranı elde etti. Aracın uzun günlük menzili ise, herhangi bir noktada bataryayı şarj etmek için durmasına gerek bırakmadı.

2020'de satışların başlamasından bu yana, Avrupa'daki MAN müşterileri, daha şimdiden 1.000'in üzerinde tam elektrikli MAN Lion's City E otobüs siparişi verdi. Barselona, Hamburg, Kopenhag, Malmö ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde zaten yollarda olan MAN Lion's City E, çok yakında daha birçok şehrin sokaklarını sıfır emisyonlu yolculukla tanıştırmaya hazırlanıyor.