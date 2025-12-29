Marubeni Dağıtım ve Servis CEO’su Zeka: Teknoloji ek külfet değil düşük maliyetin anahtarıdır
Faaliyet gösterdikleri her sektörde, akıllı sistemleri, yapay zekayı ve dijitalleşmeyi kullandıklarını söyleyen Komatsu ve Volvo Türkiye distribütörü; Marubeni Dağıtım ve Servis CEO’su Eşref Zeka, büyüme stratejisinin merkezine herkes için verimlilik yaklaşımını koyduklarını vurguladı.
Zeka, “Türkiye’de teknoloji ek maliyet olarak görülse de zamanla tüm sektörlerde kullanılmaya başlanacak ve bu sistemlerle işletmeler hem verimlilik hem de düşük maliyet elde edecek” dedi.
Komatsu, Volvo Trucks, Bomag, Dieci ve Crown markalarının Türkiye distribütörü Marubeni Dağıtım ve Servis, inşaattan madenciliğe, lojistikten endüstriye uzanan geniş faaliyet alanlarındaki büyümesini, entegre müşteri yapısı, teknoloji ve verimlilik üzerine kuruyor.
Farklı sektörlerdeki sinerjiyi, yatırım ortamını ve yapay zekâ destekli çözümlerin sahadaki etkisini değerlendiren Marubeni Dağıtım ve Servis CEO’su Eşref Zeka, şirketin büyüme stratejisinin merkezine, geniş ve ayrıcalıklı hizmetler ve verimlilik odaklı yaklaşımı koyduklarını vurguladı. “Hizmet verdiğimiz sektörlerde rekabet yalnızca ürün üzerinden yürümüyor.
Asıl fark, ürünün ne kadar doğru, ne kadar verimli ve ne kadar sürdürülebilir kullanıldığı” diyen Zeka, “Biz sadece ürün satan bir şirket değiliz. İş ortaklarımızın işlerini daha hızlı, daha az maliyetle ve sürdürülebilir şekilde yapmasını sağlayan, uzun soluklu, verimli çözümler sunuyoruz” dedi. Zeka, bu yaklaşımın Marubeni Dağıtım ve Servis’in tüm iş kollarına yayıldığını ifade etti.
“Dijitalleşmeden faydalanarak maksimum verimlilik”
Marubeni Dağıtım ve Servis’in portföyündeki Komatsu ve Volvo Trucks markalarının takip sistemlerinden elde edilen verinin takibi ve analizi, hem şirketin hem de iş ortaklarının büyüme stratejisinde kilit rol oynuyor.
İş ve maden makineleri sektörlerinde yer alan Komatsu’nun Komtrax Uydu Takip Sistemi ve ağır ticari araç sektörünün öncü markası Volvo Trucks’ın da Volvo Connect sistemi sayesinde tüm ürünlerin ne kadar verimli kullanıldığı sürekli takip edilebiliyor. Bu konuda Eşref Zeka, Avrupa ile Türkiye arasındaki farkın çok net olduğunu söyledi. Zeka, “Avrupa’da satılan ürünlerin yaklaşık yüzde 80’inin akıllı sistemlerle donatılmış durumda. Türkiye’de ise bu oran hâlâ düşük seviyede. Bunun temel nedeni, teknolojinin hâlâ ek maliyet olarak görülmesi” dedi.
“Merkezi operasyon yönetimiyle, ürünlerin çalışma saati artıyor”
Marubeni Dağıtım ve Servis bünyesine anlık veri akışı sağlanıyor; ürünlerin çalışma süreleri, yakıt tüketimi, kullanım alışkanlıkları ve olası arıza riskleri önceden analiz edilebiliyor.
Zeka, bu noktada satış sonrası hizmetlerin önemine dikkat çekerek, “Bizim odağımız sadece ürün satmak değil. Ürün doğru kullanılıyor mu, verimli çalışıyor mu, operatör veya şoför hatası var mı, teknisyenler doğru hizmeti verebiliyor mu; bunları sürekli takip ediyoruz. Servis ekiplerinin sahadan topladığı veriler, müşteri destek merkezi üzerinden analiz edilerek iş ortakları ile paylaşılıyor ve gerekiyorsa operatör ve şoför eğitimleriyle süreçler iyileştiriliyor.
Bu yaklaşımın bir diğer önemli boyutu ise yapay zekâ destekli servis çözümlerimiz. Sahadaki teknisyenlerin karşılaştığı sorunlar anlık olarak sisteme giriliyor; sistem olası çözüm adımlarını öneriyor. Böylece arıza süresi kısalırken, ürünlerin sorunsuz kullanım süreleri uzuyor” ifadelerini kullandı.
“Asfalt ve yol projelerinin devamlılığı var”
Marubeni Dağıtım ve Servis’in Türkiye’deki yapılanması, tek bir ürün grubuna odaklanmak yerine farklı sektörleri kapsayan bir platform modeline dayanıyor. Komatsu, Volvo Trucks, Bomag, Dieci ve Crown, bu yapının temel markalarını oluşturuyor. Eşref Zeka, özellikle lojistik tarafında bu modelin ciddi bir sinerji yarattığını ifade etti.
Ocak 2024’te Marubeni Dağıtım ve Servis’in distribütörlüğüne katılan Bomag markasıyla da yol yapım ve asfalt projelerinde önemli bir büyüme yakaladıklarını belirten Zeka, kamu ve belediye projelerinin yanı sıra büyük özel sektör yatırımlarının da bu alandaki talebi canlı tuttuğunu söyledi. Zeka, “Asfalt ve yol projeleri her zaman devamlılığı olan işler. İhaleyi alan müteahhit için makine ihtiyacı her zaman devam ediyor” ifadelerini kullandı.
“Elektrikli kamyonlar için alt yapı hazır değil”
Volvo Trucks’ın, Türkiye ağır ticari araç sektöründe öncü konumda olduğu elektrikli kamyonlar, Marubeni Dağıtım ve Servis’in uzun vadeli stratejisinde önemli bir yer tutsa da, altyapı eksikliği büyümenin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Türkiye’de ağır ticari araçlara yönelik hızlı şarj altyapısının henüz yeterli olmadığını belirten Zeka, bu yatırımların tek bir markanın omuzlayabileceği büyüklükte olmadığını ifade etti. Elektrikli kamyonların şu aşamada daha çok liman, depo ve kısa mesafe taşımacılığında kullanılabildiğini söyleyen Zeka, uzun yol taşımacılığı için sektör genelinde ortak bir dönüşüm gerektiğini vurguluyor.
“Komşu pazarlarda fırsatlar var”
Şirket, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan’da da Komatsu markasının distribütörlük faaliyetlerini sürdürüyor. Bu pazarlar kısa vadede sınırlı hacme sahip olsa da uzun vadede potansiyel barındırıyor. Orta vadede ise Suriye’deki yeniden yapılanma sürecinin, Türk müteahhitleri ve makine sektörü için önemli fırsatlar sunabileceğini anlatan Eşref Zeka, “Bu alanlarda faaliyet gösteren sadece müteahitler değil, hem lojistik hem de yapı malzemeleri sektörlerine hizmet veren tüm şirketlere yeni fırsatlar doğacaktır” diye konuştu.
“Marubeni dünyasında büyüme hedefi olan bir şirketiz”
Tokyo merkezli, Japonya’nın en büyük genel ticaret ve yatırım şirketlerinden biri olan Marubeni Corporation’ın tüm dünyada, 65’ten fazla ülkede, 300’den fazla şirketi ve 150’den fazla da iştirak şirketi bulunuyor. Bu şirketler arasında Marubeni Dağıtım ve Servis’in bağlı bulunduğu Havacılık ve Mobilite Birimi’nde (Aerospace & Mobility Division) 30’u iştirak olmak üzere 77 şirket mevcut. Zeka; “Marubeni içerisinde büyüme hedefi olan bir şirketiz. Amacımız; tüm markalarımızdan aldığımız güç ile Marubeni’nin temel şirket değerleri olan ‘Uyum, Yenilikçilik ve Dürüstlük’ ile faaliyet-lerimizi sürdür-mek” dedi.
“Enflasyon ve faiz ortamı dinamikleri şekillendirdi”
Türkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve faiz ortamı, yatırım dinamiklerini yeniden şekillendirdi. Eşref Zeka, 2024 sonrası dönemin birçok şirket için stratejik bir yapılanma süreci olduğunu vurguladı. “Bu dönemde Marubeni Dağıtım ve Servis’in önceliği, şirketin sağlam yapısını koruyarak geleceğe hazırlanmak oldu” diyen Zeka, pandemi sonrası fiyatların hızla yükseldiği dönemde, şirketin bilinçli olarak dengeli fiyat politikası izlediğini hatırlattı.
Zeka, “Pandemiyle beraber tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle fiyatlarda ciddi oranda artış yaşandı. Biz bu durumu direkt fiyatlarımıza yansıtmak yerine uzun vadede ‘iş ortaklarımızın’ yani ‘müşterilerimizin’ yanında olmayı tercih ettik. Bu kurum kültürüyle; kısa vadeli kazanç yerine, uzun vadeli güveni tercih ettik” dedi. Zeka, “Yeni büyüme alanlarımızı seçerken mevcut markalarımızı destekleyecek, güçlü kaslarımızla uyumlu, farklı sektörlerinden farklı markaları bünyemize katmayı planlıyoruz” dedi.
Bazen sıfır Çinli yerine, garantili ikinci el de tercih ediliyor
Marubeni Dağıtım ve Servis, müşterilerine yalnızca sıfır makine satışı değil; Platinum Rent markası ile kiralama ve Platinum Used ile garantili ikinci el seçenekleri de sunuyor. Yüzü aşkın iş makinesinden oluşan kiralama parkı, özellikle proje bazlı işler için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Kiralama parkından çıkan makineler, ‘Platinum Used’ markası altında, tüm bakım geçmişi bilinen ve garantili ikinci el olarak pazara sunuluyor.
Bu yaklaşım, belirsizlikten kaçınan müşteriler için güvenli ve değerli bir seçenek yaratıyor. Çinli markalara karşı da garantili ikinci eller tercih edilebiliniyor. Eşref Zeka, “Makine pazarında farklı segmentlerde birçok oyuncu var. Biz premium markalarımızla kalite ve güveni ön planda tutuyoruz. Bu nedenle tercih edilme oranımız yüksek. Hatta sıfır alternatifler yerine, garantili ikinci el ürünlerimizi seçen müşterilerimiz oldukça fazla” dedi.