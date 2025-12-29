Marubeni Dağıtım ve Servis CEO’su Zeka: Teknoloji ek külfet değil düşük maliyetin anahtarıdır

Zeka, “Türkiye’de teknoloji ek maliyet olarak görülse de zamanla tüm sektörlerde kullanılmaya başlanacak ve bu sistemlerle işletmeler hem verimlilik hem de düşük maliyet elde edecek” dedi.

Komatsu, Volvo Tru­cks, Bomag, Dieci ve Crown markalarının Türkiye distribütörü Maru­beni Dağıtım ve Servis, inşaat­tan madenciliğe, lojistikten en­düstriye uzanan geniş faaliyet alanlarındaki büyümesini, en­tegre müşteri yapısı, teknoloji ve verimlilik üzerine kuruyor.

Farklı sektörlerdeki sinerjiyi, yatırım ortamını ve yapay zekâ destekli çözümlerin sahadaki etkisini değerlendiren Maru­beni Dağıtım ve Servis CEO’su Eşref Zeka, şirketin büyüme stratejisinin merkezine, geniş ve ayrıcalıklı hizmetler ve ve­rimlilik odaklı yaklaşımı koy­duklarını vurguladı. “Hizmet verdiğimiz sektörlerde rekabet yalnızca ürün üzerinden yürü­müyor.

Asıl fark, ürünün ne ka­dar doğru, ne kadar verimli ve ne kadar sürdürülebilir kulla­nıldığı” diyen Zeka, “Biz sade­ce ürün satan bir şirket değiliz. İş ortaklarımızın işlerini daha hızlı, daha az maliyetle ve sür­dürülebilir şekilde yapmasını sağlayan, uzun soluklu, verim­li çözümler sunuyoruz” dedi. Zeka, bu yaklaşımın Marubeni Dağıtım ve Servis’in tüm iş kol­larına yayıldığını ifade etti.

“Dijitalleşmeden faydalanarak maksimum verimlilik”

Marubeni Dağıtım ve Ser­vis’in portföyündeki Komat­su ve Volvo Trucks markaları­nın takip sistemlerinden elde edilen verinin takibi ve anali­zi, hem şirketin hem de iş or­taklarının büyüme strateji­sinde kilit rol oynuyor.

İş ve maden makineleri sektörle­rinde yer alan Komatsu’nun Komtrax Uydu Takip Sistemi ve ağır ticari araç sektörünün öncü markası Volvo Trucks’ın da Volvo Connect sistemi sa­yesinde tüm ürünlerin ne ka­dar verimli kullanıldığı sürekli takip edilebiliyor. Bu konuda Eşref Zeka, Avrupa ile Türkiye arasındaki farkın çok net oldu­ğunu söyledi. Zeka, “Avrupa’da satılan ürünlerin yaklaşık yüz­de 80’inin akıllı sistemler­le donatılmış durumda. Tür­kiye’de ise bu oran hâlâ düşük seviyede. Bunun temel nede­ni, teknolojinin hâlâ ek maliyet olarak görülmesi” dedi.

“Merkezi operasyon yönetimiyle, ürünlerin çalışma saati artıyor”

Marubeni Dağıtım ve Ser­vis bünyesine anlık veri akışı sağlanıyor; ürünlerin çalışma süreleri, yakıt tüketimi, kulla­nım alışkanlıkları ve olası arıza riskleri önceden analiz edile­biliyor.

Zeka, bu noktada satış sonrası hizmetlerin önemine dikkat çekerek, “Bizim odağı­mız sadece ürün satmak değil. Ürün doğru kullanılıyor mu, ve­rimli çalışıyor mu, operatör ve­ya şoför hatası var mı, teknis­yenler doğru hizmeti verebi­liyor mu; bunları sürekli takip ediyoruz. Servis ekiplerinin sa­hadan topladığı veriler, müş­teri destek merkezi üzerin­den analiz edilerek iş ortakları ile paylaşılıyor ve gerekiyorsa operatör ve şoför eğitimleriyle süreçler iyileştiriliyor.

Bu yak­laşımın bir diğer önemli boyu­tu ise yapay zekâ destekli servis çözümlerimiz. Sahadaki tek­nisyenlerin karşılaştığı sorun­lar anlık olarak sisteme girili­yor; sistem olası çözüm adım­larını öneriyor. Böylece arıza süresi kısalırken, ürünlerin so­runsuz kullanım süreleri uzu­yor” ifadelerini kullandı.

“Asfalt ve yol projelerinin devamlılığı var”

Marubeni Dağıtım ve Ser­vis’in Türkiye’deki yapılan­ması, tek bir ürün grubuna odaklanmak yerine farklı sek­törleri kapsayan bir platform modeline dayanıyor. Komat­su, Volvo Trucks, Bomag, Die­ci ve Crown, bu yapının temel markalarını oluşturuyor. Eş­ref Zeka, özellikle lojistik tara­fında bu modelin ciddi bir si­nerji yarattığını ifade etti.

Ocak 2024’te Marubeni Dağıtım ve Servis’in distribütörlüğüne ka­tılan Bomag markasıyla da yol yapım ve asfalt projelerinde önemli bir büyüme yakaladık­larını belirten Zeka, kamu ve belediye projelerinin yanı sıra büyük özel sektör yatırımları­nın da bu alandaki talebi canlı tuttuğunu söyledi. Zeka, “Asfalt ve yol projeleri her zaman de­vamlılığı olan işler. İhaleyi alan müteahhit için makine ihtiyacı her zaman devam ediyor” ifa­delerini kullandı.

“Elektrikli kamyonlar için alt yapı hazır değil”

Volvo Trucks’ın, Türkiye ağır ticari araç sektöründe ön­cü konumda olduğu elektrikli kamyonlar, Marubeni Dağıtım ve Servis’in uzun vadeli stra­tejisinde önemli bir yer tutsa da, altyapı eksikliği büyüme­nin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Türkiye’de ağır ticari araçlara yönelik hız­lı şarj altyapısının henüz yeter­li olmadığını belirten Zeka, bu yatırımların tek bir markanın omuzlayabileceği büyüklükte olmadığını ifade etti. Elektrikli kamyonların şu aşamada da­ha çok liman, depo ve kısa mesafe taşımacılığında kullanılabildiğini söy­leyen Zeka, uzun yol taşımacılığı için sektör genelinde ortak bir dönü­şüm gerekti­ğini vurgu­luyor.

“Komşu pazarlarda fırsatlar var”

Şirket, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan’da da Komatsu markasının distribütörlük faaliyetlerini sürdürüyor. Bu pazarlar kısa vadede sınırlı hacme sahip olsa da uzun vadede potansiyel barındırıyor. Orta vadede ise Suriye’deki yeniden yapılanma sürecinin, Türk müteahhitleri ve makine sektörü için önemli fırsatlar sunabileceğini anlatan Eşref Zeka, “Bu alanlarda faaliyet gösteren sadece müteahitler değil, hem lojistik hem de yapı malzemeleri sektörlerine hizmet veren tüm şirketlere yeni fırsatlar doğacaktır” diye konuştu.

“Marubeni dünyasında büyüme hedefi olan bir şirketiz”

Tokyo merkezli, Japonya’nın en büyük genel ticaret ve yatırım şirketlerinden biri olan Marubeni Corporation’ın tüm dünyada, 65’ten fazla ülkede, 300’den fazla şirketi ve 150’den fazla da iştirak şirketi bulunuyor. Bu şirketler arasında Marubeni Dağıtım ve Servis’in bağlı bulunduğu Havacılık ve Mobilite Birimi’nde (Aerospace & Mobility Division) 30’u iştirak olmak üzere 77 şirket mevcut. Zeka; “Marubeni içerisinde büyüme hedefi olan bir şirketiz. Amacımız; tüm markalarımızdan aldığımız güç ile Marubeni’nin temel şirket değerleri olan ‘Uyum, Yenilikçilik ve Dürüstlük’ ile faaliyet-lerimizi sürdür-mek” dedi.

“Enflasyon ve faiz ortamı dinamikleri şekillendirdi”

Türkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve faiz ortamı, yatırım dinamiklerini yeniden şekillendirdi. Eşref Zeka, 2024 sonrası dönemin birçok şirket için stratejik bir yapılanma süreci olduğunu vurguladı. “Bu dönemde Marubeni Dağıtım ve Servis’in önceliği, şirketin sağlam yapısını koruyarak geleceğe hazırlanmak oldu” diyen Zeka, pandemi sonrası fiyatların hızla yükseldiği dönemde, şirketin bilinçli olarak dengeli fiyat politikası izlediğini hatırlattı.

Zeka, “Pandemiyle beraber tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle fiyatlarda ciddi oranda artış yaşandı. Biz bu durumu direkt fiyatlarımıza yansıtmak yerine uzun vadede ‘iş ortaklarımızın’ yani ‘müşterilerimizin’ yanında olmayı tercih ettik. Bu kurum kültürüyle; kısa vadeli kazanç yerine, uzun vadeli güveni tercih ettik” dedi. Zeka, “Yeni büyüme alanlarımızı seçerken mevcut markalarımızı destekleyecek, güçlü kaslarımızla uyumlu, farklı sektörlerinden farklı markaları bünyemize katmayı planlıyoruz” dedi.

Bazen sıfır Çinli yerine, garantili ikinci el de tercih ediliyor

Marubeni Dağıtım ve Servis, müşterilerine yalnızca sıfır makine satışı değil; Platinum Rent markası ile kiralama ve Platinum Used ile garantili ikinci el seçenekleri de sunuyor. Yüzü aşkın iş makinesinden oluşan kiralama parkı, özellikle proje bazlı işler için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Kiralama parkından çıkan makineler, ‘Platinum Used’ markası altında, tüm bakım geçmişi bilinen ve garantili ikinci el olarak pazara sunuluyor.

Bu yaklaşım, belirsizlikten kaçınan müşteriler için güvenli ve değerli bir seçenek yaratıyor. Çinli markalara karşı da garantili ikinci eller tercih edilebiliniyor. Eşref Zeka, “Makine pazarında farklı segmentlerde birçok oyuncu var. Biz premium markalarımızla kalite ve güveni ön planda tutuyoruz. Bu nedenle tercih edilme oranımız yüksek. Hatta sıfır alternatifler yerine, garantili ikinci el ürünlerimizi seçen müşterilerimiz oldukça fazla” dedi.