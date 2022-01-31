MASFED Başkanı Erkoç: 2021’de ikinci el oto piyasası yüzde 7 daraldı

ANKARA (DÜNYA)- Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el piyasasının geçen yıl yüzde 7 daraldığını belirtirken, bu dönemde satılan otomobillerin yüzde 54’ünün 10 yaş ve üzeri olduğunu söyledi.

Yazılı açıklamayla sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erkoç, “Gerek pandemi sebebiyle yaşanan ekonomik zorluklar, gerek kurda yaşanan dalgalanmalar, gerekse sıfır araç üretiminde ve tedarikindeki sıkıntılar ikinci el araç piyasasını olumsuz etkiledi” ifadelerini kullandı.

Düşüşün 2021 yılının ilk ayından itibaren başladığını vurgulayan Erkoç, “2020 yılının son 3 ayında başlayan daralma 2021 yılının neredeyse son 3 ayına kadar devam etti. Araç yokluğu ve kurda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle yaşanan fiyat artışları ikinci el pazarını olumsuz yönde etkiledi. EBS Danışmanlık’tan aldığımız verilere göre 2020 yılında 6 milyon 477 bin 153 adet olarak gerçekleşen ikinci el pazarı, 2021 yılını 6 milyon 15 bin 36 adetle kapattı. Pazarda yüzde 7,1 oranında bir düşüş var” dedi.

Erkoç otomobillerin yüzde 54’ünün 10 yaş ve üzerinde, yüzde 40’ının ise 15 yaş ve üzeri araçlardan oluştuğunu belirterek, yükselen fiyatlar yanı sıra alım gücünün düşmesinin insanları ikinci ele yönelttiğini kaydetti.

Çip krizi kaynaklı Türkiye’de sıfır araca yönelik talebin karşılanmasının zorlaştığı bilgisini veren Aydın Erkoç, otomotiv sektörünün canlanması için, uzun vadeli çözüm gerektiğini anlattı. Erkoç bu kapsamda ÖTV indiriminin önemine işaret ederken, “ÖTV matrah limitlerinde düzenleme yapılıyor ancak döviz artınca araç fiyatları da arttığı için düzenlemenin etkisi kısa süreli oluyor. Araç fiyatlarında uzun vadeli bir çözüm için döviz kurunun düşmesi ve ÖTV indirimi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.