Maysan Mando’nun Genel Müdürü Tülay Şengül oldu

13 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticilerinden Maysan Mando’da kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetim faaliyetleri kapsamında önemli bir görev değişimi yaşandı. Şirketin genel müdürlüğü görevine Tülay Hacıoğlu Şengül atandı.

1977 Eskişehir doğumlu olan Tülay Hacıoğlu Şengül, otomotiv sektöründe 20 yılı aşan bir deneyime sahip. Lojistik, üretim, satın alma, kalite, tedarikçi geliştirme, satış ve iş geliştirme, proses mühendisliği, bakım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi gibi alanlarda çalışmalar yürüten Şengül, eğitim hayatının ardından profesyonel yaşama Karsan’da başladı. Daha sonra görev aldığı Rollmech Automotive bünyesinde de yaklaşık 9 yıl görev yapan Tülay Hacıoğlu Şengül, şirket bünyesinde Lojistik Müdürü olarak göreve başlayıp; sırasıyla Üretim ve Lojistik Müdürü (2011-2012), Satınalma Müdürü (2012-2014), Kalite Müdürü (2015-2017), Satış ve İş Geliştirme Müdürü (2017-2018) ve Operasyon Direktörü (2018-2019) görevlerini yürüttü.

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Şengül, Uludağ Üniversitesi'nde de İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Şengül, evli ve 2 erkek çocuk annesi.