Mercedes-Benz, 2025'te otomobil satışlarını artırdı

Mercedes-Benz, 2025 yılına otomobil satışlarını artırarak girdi. Firmanın, 2024 yılında otomobil satışı bir önceki yıla göre yüzde 22 artmıştı.

2024 yılı en çok Sprinter ve Vito satılan yıl olmuştu.

Yüzde 12'lik büyüme

Mercedes-Benz'in Ocak ayında satışı gerçekleşen 1.921 araçla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik bir büyüme kaydettiği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, hafif ticari araçlarda da yıl başında belirlenen hedef aşıldı.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, müşterilerin beklentilerine uygun yenilikçi çözümler sunduklarını şöyle ifade etti:

"Türkiye’nin en dinamik ve lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv sektörü, 2024’te bir önceki yılın da üstünde bir satış performansına ulaştı. Bu dinamik pazarda biz de Mercedes-Benz olarak müşteri beklentilerine uygun yenilikçi çözümler sunduk ve sürdürülebilir mobiliteye odaklanarak başarılara imza attığımız bir yılda önemli büyüme kaydettik.

2024 yılında satışlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 22 artırarak 29 bin 967’ye çıkardık ve bu sayede premium segmentteki liderliğimizi korumaya devam ettik."

"Online satış hacmini yüzde 13,4 seviyesine çıkardık"

Bekdikhan, dünya gelinde pazarlarda yeni satış modelini devrete alan pilot ülkelerden biri olunduğunu ifade etti ve 2024'te online satış haciminin yükseldiğinden de bahsetti:

"Bu model kapsamında ülke genelinde tek fiyat politikası, şeffaf stok yönetimi ve doğrudan Mercedes-Benz satışı ile müşteri odaklı bir dönüşüm gerçekleştirdik.

2023 Mayıs ayından itibaren hizmet vermeye başladığımız Online Store’da 78 farklı modelde toplam 12 bin adedin üzerinde rezervasyon oluşturuldu.

2024’te ise geçen seneye göre yüzde 45 artışla 4.006 adet araç satarak toplam satışlarımız içinde online satış hacmini yüzde 13,4 seviyesine çıkardık.

Bu veriler, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların müşterilerimizin beklentileriyle örtüştüğünü ve gelecekte bu yöndeki talebin artacağını gösteriyor. Dijital deneyimin yanı sıra, müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak amacıyla yenilenen acente konseptimizi hayata geçirdik. Bu yeni konsept, dijital ve fiziksel deneyimi bir araya getirerek müşterilerimize daha modern, şeffaf ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmayı hedefliyor."

"Müşteri odaklı yaklaşıma sahibiz"

Bekdikhan, marka olarak müşteri odaklı yaklaşıma sahip olduklarını belirterek şu açıklamaları yaptı:

"Müşterilerimize ve paydaşlarımıza daha iyi hizmet sunma vizyonuyla 2024’te Türkiye’de bizim için çok önemli olan iki büyük açılış gerçekleştirdik. Gebze’de 210 milyon TL’lik yatırımla yeni parça lojistik merkezimizi kurduk.

100 kişilik ek istihdam sağlayan yeni merkezimizde atık yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi alanlarda öncü uygulamaları benimseyerek çevresel etkiyi en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

Bir diğeri açılışımız ise toplamda 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan yeni eğitim merkezimiz oldu. Yeni eğitim merkezimizde, her yıl acente ve servislerde çalışan 500’den fazla personele çeşitli eğitimler vererek müşterilerin değişen satış ve servis beklentilerinin en iyi şekilde karşılanmasını hedefliyoruz."

"Satın alma süreçlerinde Türkiye’den destek sunuluyor"

Mercedes-Benz Türkiye’nin bünyesindeki Mercedes-Benz Tech Türkiye ve Satın Alma Servis Merkezi ile Türkiye’den globale bilişim teknolojileri çözümleri ve tedarikçi desteği gibi alanlarda güçlü bir hizmet ağı sunduklarını belirten Şükrü Bekdikhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mercedes-Benz Tech Türkiye ile 2013’ten beri global IT’ye bağlı 'home of tech' yapısı altında dünyada 40’tan fazla ülkeye teknolojik ve IT çözümleri hizmeti veren 5 ülkeden biriyiz. Mercedes-Benz Tech Türkiye aynı zamanda müşteri veri yönetiminden siber güvenliğe, teknolojik çözümler geliştirme ve bunu yaygınlaştırmaya kadar birçok iş birimine katkıda bulunuyor. Global çapta büyük önem taşıyan Satın Alma Servis Merkezimiz Mercedes-Benz dünyasındaki 9 satın alma organizasyonundan biri olarak tüm dünyaya satın alma süreçlerinde Türkiye’den güçlü bir destek sunuyor."

"Premium segmentteki liderliğimizi sürdürdük"

Mercedes-Benz’in otomotiv dünyasına sayısız yenilik sunarken lüks segmente de birçok alanda öncülük ettiğini ve yepyeni teknolojiler üzerinden sürdürülebilir ve çevreye duyarlı çözümler sunduğunu söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv Otomobil Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam da şu açıklamaları yaptı:

"2024 yılında pazar payımızı artırarak toplam binek otomobil pazarında yüzde 3,1'lik bir paya ulaştık ve premium segmentteki liderliğimizi sürdürdük.

Önceki yıllarda olduğu gibi en çok tercih edilen modelimiz C-Serisi oldu. Segment liderliği açısından S-Serisi, E-Serisi, C-Serisi, GLC, GLB ve CLA modellerimizle en iyi performansı sergilerken elektrikli dönüşümümüz de devam ediyor. Türkiye'de sattığımız her 6 araçtan 1’i elektrikli. 2024 yılında en çok satan elektrikli modelimiz yine EQB oldu. Üst sınıf araç satışlarımız da 2023 yılına kıyasla yüzde 26 oranında arttı. İçten yanmalı G-Serisi en çok satan aracımız oldu" diyerek hedeflerinin 2025 yılında elektrikli araçların payını daha da artırmak olduğunu söyledi.