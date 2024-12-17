Mercedes-Benz'den 'Teslavari' hamle! Otonom sürüş için büyük adım!

Almanya merkezli dünya devi Mercedes-Benz, otonom sürüç teknolojisi için Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'ndan (KBA) onay aldığını açıkladı.

Buna göre Mercedes’in S-Serisi ve EQS modelleri için -belirli koşullar altında- saatte 95 kilometreye varan hızlarda otonom sürüşü sağlayan sistem artık kullanılabilecek.

Mercedes’in otonom sürüş teknolojisi nasıl çalışıyor?

Mercedes-Benz, onayla 'Drive Pilot' adını verdiği 'Seviye 3' otonom sürüş teknolojisinde sonraki adım atmış oldu. Bu sisteme sahip otomobillerde 95 kilometre hıza kadar öndeki aracı takip edebilecek. Satışlar 2025’te başlanacak.

130 kilometre için çalışma sürüyor

Mercedes-Benz'in sistemi saatte 130 kilometreye kadar daha yüksek hızlarda sunabilmek için çalışmayı sürdürüyorç S-Serisi ve EQS modellerinde 'Drive Pilot'un fiyatı aynı kalacak. Donanıma sahip araçlar da güncellenecek.

Mercedes-Benz'in "Drive Pilot" ile donatılmış araçlarında sistemin kullanılabileceği maksimum hız, saatte 60 kilometre ile sınırlandırılıyordu.

Almanya'da ilk

Mercedes-Benz, Almanya'da daha yüksek hızlar için onay alarak 3. seviyede kısmi otonom otomobil satabilen ilk şirket olacak.

Şirketin Münih merkezli rakibi BMW de şu anda sürücünün otoyolda saatte 60 kilometreye kadar hızda sorumluluğu araca devretmesine olanak tanıyan bir sürücü asistanı sunuyor.

Otonom sürüç dereceleri

Otonom sürüş sistemleri 0 ve 5 arasında numaralandırılıyor. 5, "tamamen otonom" anlamına geliyor. Şu anda piyasada gelişmiş otonom özelliklere sahip araçların çoğu en fazla "Seviye 2" sistemini karşılıyor.