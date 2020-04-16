Mercedes, yeniden üretime başlıyor

16 Nisan 2020

Mercedes Benz Türk, Hoşdere ve Aksaray’daki iki fabrikasında yeniden üretime başlayacağını duyurdu. Hoşdere Otobüs Fabrikası 20 Nisan’da, Aksaray Kamyon Fabrikası ise 24 Nisan’da tekrar faaliyete geçecek.

Mercedes-Benz Türk, dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle çalışanların sağlığına yönelik tedbirler ve uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, 23 Mart’tan itibaren Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ve 28 Mart’tan itibaren de Aksaray Kamyon Fabrikamızda faaliyetlerine ara vermişti. Şirket yetkilileri, üretimin devamı için gerekli şartların tekrardan sağlanmasıyla birlikte fabrikalarda yeniden faaliyete başlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerimizi alarak ve gelişmeleri yakından takip ederek, 20 Nisan tarihinde Hoşdere Otobüs fabrikamızda ve 24 Nisan tarihinde ise Aksaray Kamyon fabrikamızda faaliyetlerimize tekrar başlayacağımızı bildiririz” ifadelerine yer verildi.

İlk adım Anadolu Isuzu’dan geldi

Hatırlanacağı üzere; koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veren şirketler arasında, fabrikanın kapılarını ilk açan Anadolu Isuzu olmuştu. Salgın nedeniyle 30 Mart tarihinde üretime 9 gün ara veren Anadolu Isuzu, önceki gün fabrikanın yeniden faaliyete geçtiğini duyurmuştu.

Bosch Fren, 4 Mayıs'a tarih verdi



Bosch Fren Sistemleri, salgın nedeniyle ara verdiği üretime tam geçiş tarihini 4 Mayıs olarak öngördüğünü duyurdu. Şirket koronavirüs nedeniyle üretime 20 Nisan'a kadar ara vermişti. Bosch tarafından önceki akşam KAP'a yapılan açıklamada, "17 Nisan 2020 tarihi itibariyle bazı hatlarda düşük kapasite ile çalışmalar yapılacaktır. Üretime tam geçiş için öngörülen tarih 4 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir" denildi.