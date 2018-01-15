Mercedes'in yeni "terminatörü" görücüye çıktı

15 Ocak 2018

AYSEL YÜCEL/DETROIT

Alman otomotiv devi Mercedes, efsane arazi aracı G Serisi’nin kendine özgü kapı kolu dışında neredeyse tamamen değişmiş olan yeni versiyonunu Detroit’te, dünyanın ünlü aktör Arnold Schwarzeneger ile tanıttı. Muhteşem tanıtım şovu için seçilen mekan ise ‘Henry Ford’un ilk otomobilini ürettiği garajın üzerinde yükselen ‘Michigan Tiyatrosu’ oldu.

Detroit fuarından bir gün önce yapılan dünya lansmanında, yeni G Serisi ışıklar ve ateş topları arasında sahneye geldi. Hemen ardından Mercedes Dünya Başkanı Dieter büyük bir sürpriz yaparak G Serisi'nin en büyük tutkunlarından 'Terminatör' lakaplı dünyaca ünlü aktör Arnold Schwarzeneger’i sahneye çağırdı. Arnold’un ‘benim kadar güçlü, adeta ikizim’ diye sunduğu yeni G Serisi’nin rakipsiz ve çok güçlü olduğu vurgulandı. Dünyanın otomobillere getirilmiş en ağır çevre normlarına sahip Kaliforniya’nın eski valisi Schwarzenegger Mercedes Dünya Başkanı Dieter Zetsche’ye Amerikan kovboy şapkası hediye ederken, aracın bir de elektrikli versiyonu olup olmayacağını sordu. Zetsche ise “Bizi izlemeye devam edin, tüm modellerimiz elektrikli olacak” yanıtını verdi.

Türkiye fiyatı 1 milyon TL altında olacak

İlk bakışta eskisinden ayırt etmenin zor olduğu yeni G Serisi kısa bir süre sonra tüm Türkiye’de de satılmaya başlanacak. Yeni G Serisi’nin dizel motorlu G 350 versiyonunun başlangıç fiyatı 1 milyon TL’nin altında olacak.

Aslında tamamen değişen, iç mekânı büyüyen, genişleyen, bacak mesafeleri ferahlayan, özellikle arka kapıdan inip binmesi kolaylaşan otomobilin bütün bunları sağlamak için tamamen değişen kabininin hiç değişmemiş gibi görünmesi büyük bir tasarım başarısı olarak dikkat çekiyor. Karakteristik kapı kolu ve kapıların kapanma sesi, sağlam ve dayanıklı dış koruma kaplamaları, bagaj kapağına dışardan sabitlenen stepne ve göze çarpan ön sinyal lambaları gibi bütün karakteristik unsurlar yeni G-Serisi’nde de kullanılmaya devam ediliyor.

Dışarıdan sabitlenen kapı menteşeleri ve üstten oturtulan motor kaputu yeni nesilde de aynen korunuyor. Yıllar boyunca teknik açıdan gelişimi sürekli olarak devam eden, ancak görünüm olarak neredeyse hiç değişmeyen off-road ikonu en güncel haliyle teknik açıdan olduğu kadar görünüm açısından da tamamen yeni bir dönemin başlangıcını gözler önüne seriyor. 53 mm daha uzun ve 121 mm daha geniş gövdesiyle yeni G-Serisi yollarda olduğu gibi arazide de daha heybetli bir görünüm sergiliyor.