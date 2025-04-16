Mersin elektrikli araç kullanımında hızlı dönüşüm yaşayan illerden biri oldu

Fahriye KUTLAY ŞENYURT / MERSİN

Konferansta konuşan EMO Mer­sin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alkan Alkaya, Mersin öze­linde de çarpıcı bir gelişme yaşan­dığını, 2023 Haziran ayında 91 olan şarj istasyonu sayısının 2025 itiba­rıyla 197’ye yükseldiğini ifade et­ti. Şehrin, bu alandaki hızlı dönü­şümde örnek illerden biri olduğu­nu belirtti. Elektrikli araçların artık yalnızca çevreci bir tercih değil, aynı zamanda küresel bir zorunlu­luk haline geldiğini vurguladı. Prof. Dr. Alkaya, yaptığı konuşmada fo­sil yakıtlara olan bağımlılığın azal­tılmasının, karbon emisyonlarının sıfırlanmasının ve enerji verimlili­ğinin artırılmasının ulaşım politi­kalarının temelini oluşturduğunu ifade etti. Elektrikli araçların, aynı zamanda şehirlerdeki hava kalitesi­ni yükselttiğini ve ulaşımın dijital­leşmesini hızlandırdığını belirtti.

“Şarj altyapısı gelişiyor”

Elektrikli araçların yaygınlaş­masındaki en büyük engellerden birinin şarj altyapısının yetersizli­ği olduğunu ifade eden Alkaya, bu alandaki gelişmeler hakkında şu bilgileri verdi: "Avrupa’da 2020 yı­lında 250 bin olan şarj istasyonu sa­yısı, 2024 itibarıyla 500 bini aştı. ABD'de her 80 kilometrede bir şarj istasyonu hedefi doğrultusunda 5 milyar dolar kaynak ayrıldı. Türki­ye’de şarj istasyonu sayısı, 2023’te­ki bin 719’dan 2024’te 6 bin 58’e çık­tı. 2025 Şubat hedefi ise 11 bin 37 istasyon olarak belirlendi. Bunla­rın yüzde 70’i şehir içinde, yüzde 30’u ise şehirlerarası yollarda yer alıyor."

“Elektrikli araçlar büyük bir fırsat”

Konferansta moderatörlük göre­vini üstlenen Ali Öztürk ise yaptı­ğı konuşmada elektrikli araçların Türkiye açısından sunduğu büyük fırsatlara dikkat çekti. Öztürk, Av­rupa Birliği'nin aldığı karar doğ­rultusunda 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçların yasaklanacağını hatırlatarak, Tür­kiye'nin bu dönüşüme uyum sağla­masının zorunlu olduğunu vurgu­ladı. "Şu an elimizde altın değerin­de bir yan ürün var; bu da elektrikli araçlara yönelik teknolojiler ve alt­yapı. Bu alanda ciddi adımlar atma­lıyız" dedi.