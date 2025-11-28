Merz’den AB’ye çağrı: 2035 sonrası da içten yanmalı motorlara izin verilsin
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, otomotiv sektöründe rekabet gücü ve iklim hedeflerinin uyumlu ilerlemesi gerektiğini belirterek, AB Komisyonu’na 2035 sonrasında da yüksek verimli içten yanmalı motorlu araçlara kapıların açık tutulması için mektup göndereceğini açıkladı.
Alman Başbakanı Friedrich Merz, otomotiv sektörü için AB'nin 2035 yılında planlanan yeni içten yanmalı motorlu araçları aşamalı olarak kaldırma planının ötesinde teknolojik seçenekleri açık tutması için AB Komisyonu'na bir mektup göndereceğini söyledi.
Merz, bu haftaki koalisyon liderleri toplantısının sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Bu her şeyden önce rekabet gücü ile iklim korumasından beklediğimiz talepler arasında iyi uyumluluk sağlamakla ilgili" dedi.
Merz, "Komisyondan 2035'ten sonra bile içten yanmalı motora sahip batarya-elektrikli araçlara izin vermeye devam etmesini isteyeceğim" diyerek yüksek verimli içten yanmalı motorlara da izin verilmesi gerektiğini ekledi.