MG'nin üreticisi SAIC, 2024 yılını satış rekoruyla tamamladı

MG gibi güçlü markalarıyla öne çıkan şirket, yenilikçi teknolojisi ve küresel pazardaki liderliğiyle büyümesini sürdürüyor. Hem kendi markalarına yaptığı yatırımlar hem de iş birlikleriyle sektörün öncüsü olmaya devam ediyor.

SAIC Motor, Aralık 2024’te 506 bin araç satışıyla üst üste 6 ay boyunca büyüme kaydetti. Şirketin yıllık satışları ise 4 milyon 639 bin adede ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. MG başta olmak üzere IM, Roewe, Rising, Maxus, Wuling ve Baojun gibi güçlü markaların üreticisi olan SAIC, yeni enerji araçlarında (NEV) da etkileyici bir performans sergiledi. NEV satışları yıllık %9,9 artışla 1 milyon 234 bin adede ulaşarak rekor kırdı. Avrupa pazarına büyük önem veren SAIC, MG markasıyla bu bölgede de dikkatleri üzerine çekti. MG, Avrupa’da 240 bin adedi aşan satış rakamıyla, kıtanın en çok tercih edilen Çin menşeli otomobil markası olmayı başardı. Bu başarı, SAIC’in küresel pazarlardaki güçlü yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

SAIC motor gücünü katlıyor

SAIC Motor, sahip olduğu ileri teknolojileri farklı markalar ile paylaşarak otomotiv endüstrisi için fayda yaratma alanında öncü bir rol üstleniyor. Güçlü üretici, 2024'te Volkswagen Grubu ile iş birliği yaparak akıllı yeni enerji araçlar ve dijital platformları ortak geliştireceklerini duyurdu. İki şirket, elektrikli ve hibrit araçlar dahil 10'dan fazla yeni model geliştirmeyi taahhüt etti. Bu stratejik adım, SAIC Motor’un küresel pazardaki gücünü pekiştirecek ve otomotiv endüstrisinde "teknolojik ortak yaratım" dönemini başlatacak.