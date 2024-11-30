MG'nin yeni HS Luxury modeli satışa çıktı

İngiltere'de kurulan ve şu anda Çin merkezli otomotiv şirketi SAIC Motor Corporation bünyresinde bulunan MG, yeni HS Luxury modelinin 170 PS turbo benzinli versiyonunun ön satışı başladı.

2 milyon 59 bin TL’den ön satışa sunulan modeli satın almak isteyen kullanıcılar için 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli ticari kredi veya 40 bin TL’lik takas desteği imkanı bulunuyor.

Aralık ayında yollara çıkacak olan yeni HS Luxury, MG Pilot adıyla markalaşan teknolojik sürüş destek sisteminin de desteğiyle Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız almıştı.

MG HS Luxury'nin teknik özellikleri

Modelde, MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemi kapsamında; Adaptif Hız Sabitleyici, Yaya ve Bisiklet Algılama Özelliği ile Otomatik Acil Fren Sistemi, Şerit İhlal İkazı ile Şerit Takip Sistemi, Şerit Değiştirme Desteği ile Kör Nokta Algılama, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı, Ön Çarpışma Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kapı Açma Uyarısı gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

Kapsamlı aktif ve pasif güvenlik donanımlarını birleştiren yeni HS’te, 7 adet hava yastığı bulunuyor. Ön, yan ve yan perde hava yastıklarına ek olarak merkezi hava yastığı da yer alıyor.