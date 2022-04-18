“Michelin, filoların yönetim maliyetlerini düşürüyor”

Michelin, filo müşterilerinin operasyonunu kolaylaştıracak, kaynaklarını optimize ederek operasyonel maliyetleri düşürecek ve aynı zamanda tam güvenlik sağlayacak filo hizmetleriyle filo hizmetlerine devam ediyor.

Michelin, son olarak Bulung Lojistik, Koçtur Lojistik ve Valour Lojistik ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bu işbirlikleri kapsamında Michelin, hizmet sunduğu firmaların araç filolarının lastik yönetimi, verimliliği, güvenliği ve bakımını sağlıyor.

Michelin Ağır Vasıta Lastikleri Ülke Satış Direktörü Erol Şimşir “Yapılan anlaşmalar kapsamında bu şirketlere 360 derece hizmet veriyoruz. Michelin’in filolar için özel olarak tasarladığı kilometre bazlı lastik yönetim modeliyle filolarının lastik yönetimini kolaylaştıracak bakım ve sürüş güvenliği çözümleriyle operasyonel verimliliğini optimize ederken, yönetim maliyetlerini de düşürmüş oluyoruz.” açıklamasını yaptı.