Milli Hızlı Tren’in 2025’te hizmete girmesi planlanıyor

Abdulkadir Uraloğlu, 2003-2023 yıllarında demir yollarında ciddi yatırım, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Son 21 yılda demir yollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaptık. 'Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi' vizyonuna sahip çıktık” dedi.

Bakan Uraloğlu, işletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren'in tasarım çalışmalarının yüzde 90'ının tamamlandığını belirterek, "Bu kapsamda üretime esas teknik resim ve teknik dokümantasyon süreci ile birlikte tedarik süreçlerine devam ediyoruz. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlayacağız. 8 araçlı tren setine sahip olacak bu milli hızlı trenimizi 2025 yılında yolcu taşımacılığına kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Fuarın; ABD, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Japonya ve Rusya gibi 30 farklı ülkeden 200'ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcı ile binlerce ziyaretçiyi bir araya getirdiğini bildiren Uraloğlu, fuarda sürdürülebilirlik, enerji, inovasyon ve global iş birlikleri gibi konuların ele alınacağını ifade etti.