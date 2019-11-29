Milli otomobilde 'navigasyon' sürprizi
TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, yerli bir start-up şirketi ile yaptıkları çalışma sonucunda araç içinde navigasyon cihazı ihtiyacını ortadan kaldıracak bir proje geliştirdiklerini açıkladı. Aysel YÜCEL'in haberi...
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