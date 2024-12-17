Milli takıma ‘Milli’ marka geliyor

Türkiye Futbol Fede­rasyonu (TFF) ile Mercedes-Benz ara­sında 1996 yılından bu yana ana sponsorluk anlaşması bulunuyordu. Erkek A Millî futbol takımı ana sponsoru, Kadın A Millî futbol takımı ana sponsoru ve eMilli takım ana sponsoru olan Merce­des-Benz’in 28 yıllık iş birli­ği bu sene sona eriyor.

En son resmi olarak 2023 yılı başın­da 2 sene daha uzatılan iş bir­liği çerçevesinde iddialara göre yeni bir anlaşma yapıl­madı. Türkiye Futbol Fede­rasyonu bu boşluğu doldur­mak için görüşmelerine de­vam ediyor.

En son Borusan Otomotiv’in Türkiye distri­bütörü olduğu BMW ile gö­rüşen TFF’in aslında ikinci bir seçeneği de Türkiye’nin ilk yerli markası olan Togg. Cumhurbaşkanı Recep Tay­yip Erdoğan’ın '60 yıllık ha­yal gerçek oldu’ diyerek pay­laştığı Togg, 29 Ekim 2022’de üretime başladı. Togg T10X ile çıktığı yolculuğuna yeni ataklar katarak devam eden marka, sponsorluklarla yeni­den gündeme geldi.

Togg ile TFF anlaşmak için masada

Edinilen kulis bilgiye gö­re, TFF ile anlaşmaya var­mak üzere olan yerli ve mil­li marka kısa süre önce de Bursaspor ile iki sezonluk sponsorluk anlaşmasına im­za atmıştı. Edinilen bilgile­re göre, Mercedes-Benz fut­bolculara tahsis edilen EQB araçların geri alımına baş­ladı.

Anlaşma kapsamın­da milli takım oyuncularına belirli Mercedes-Benz mo­dellerinin kullanım hakkı verilmişti ve araçlar tahsis edilmişti. BMW ve Togg ile masaya oturan TFF ise ter­cihini kimden yana kullanı­lacak bilinmiyor. Fakat ak­tarılanlara göre, yönetimin Togg’un ana sponsor olması konusunda baskısı var. Eğer anlaşmaya varılırsa milli ta­kım oyuncuları artık Merce­des-Benz yerine Togg T10X’e binecek. Aktarılanlara gö­re, Togg yetkilileri otomo­bil tahsisinde sorun olmadı­ğı kullanım hakkı için yeni T10X’leri futbolcularla pay­laşıma açacak.

Mercedes-Benz 28 yıldır desteklerini esirgemedi

Mercedes-Benz ile TFF arasında yapılan anlaşma oldukça uzun soluklu oldu. Yapılacağı iddia edilen Togg anlaşmasında süre şimdilik belli değil. 1996 yılından be­ri milli takımın ana sponso­ru Mercedes-Benz, 2023’te iki yıllık yenilediği sözleş­meyle toplamda 28 yıl ana sponsorluk ipini göğüsledi. Mercedes-Benz yetkilileri o dönemde “Spora ve spor­cularımıza, farklı branşlar­da milli takımlar seviyesinde destek veriyoruz. 1996 yılın­dan bu yana verdiğimiz ke­sintisiz desteğe ithafen ‘Fut­bolun Değişmeyen Yıldızı’ sloganımız ile federasyonun en uzun süreli destekçisi ol­maktan gurur duyuyoruz” demişti.

EURO 2024 heyecanı T10X ekranlarından izlendi

Şu an için Togg’un milli ta­kımlara resmi sponsorluk kararı aldığına dair net bir bilgi yok. Marka Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobi­li olarak ulusal değerlere ve tanıtıma da bu arada olduk­ça önem veriyor. Daha ön­ce spor etkinliklerinde tek­nolojiyi entegre eden marka çeşitli medya ve iş birlikle­riyle gündeme geldi. Bunlar­dan en dikkat çekeni de Av­rupa Futbol Şampiyonası ya­ni EURO 2024 heyecanıydı. Nisan 2024’te D-Smart GO Avrupa Futbol Şampiyona­sı ilk kez bir aracın ön pane­linde yer alan ekrandan can­lı olarak izlenebilmişti. Bu­nu ilk yapan Togg’un T10X modeli oldu. Aynı zamanda sistemde yer alan kanallar da canlı olarak izleniyor.

Yeşil sahaya Bursaspor’la girdi

Togg uzun bir süredir yaptığı kampanyalarla ve atılımlarla dikkat çekiyor. Kısa sürede Türkiye’de büyük beğeni toplayan T10X, dönemin en çok satan elektrikli SUV modellerinden biri haline geldi. Bunda yaptığı kampanyalar da etkili olurken son dönemde dikkat çeken bir atılımla yeni sponsorluklar da gündeme geldi. Marka en son doğdu şehre bir imza niteliği taşıyan futbol alanında da derin ortaklılara başladı. Bursaspor ile iki sezonluk sponsorluk anlaşmasına imza atan markanın ismi tribünlere verildi.

Bursaspor Matlı Stadyumu Kuzey Tribünü’ne ismi yazılan ve şort sponsoru olan Togg, 14 Aralık Cumartesi günü Bursaspor Matlı Stadyumu’nda oynanan Bursaspor-Karşıyaka SK maçında yeşil-beyazlı takımın yanında yer aldı. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve Bursaspor Genel Müdürü Hüseyin Yeşilkavak ile birlikte maç öncesinde bu müjdeli haberi birlikte vermişti.

TOSYALI: Gurur duyuyoruz

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, geçtiğimiz hafta yazılı olarak yaptığı açıklamada sponsorlukla ilgili: “Küresel bir teknoloji şirketi olmak için çıktığımız yolda, bölgemizin değerleriyle güç birliği yaparak ilerlemekten büyük gurur duyuyoruz. Bugün sürdürülebilir başarının en büyük bileşeni güçlü bir ekosistem yaratmak.

Eğer bir şirket, üretiminden satış ve pazarlamasına faaliyetlerinin tüm aşamalarındaki değer zincirini ülkesine katkı sağlayacak şekilde tasarlıyor ve bulunduğu bölgede ekonominin kalkınmasına destek oluyorsa, tedarikçisinden çalışanına tüm iş ortakları ile milli bir büyüme yaratıyorsa gerçek katma değer oradadır. Togg’un başka markalardan farkı ve milletimizin de Togg’a teveccühü buradan geliyor.

Biz bölgemizden başlayarak oluşturduğumuz geniş ve kapsayıcı ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımızla yan yana duruyor, projemizdeki önemli kilometre taşlarını birlikte yarattığımız sinerjiyle hayata geçiriyoruz. Köklerimizin bulunduğu ilimizin spor kulübü Bursaspor’a sponsorluğumuzun da katkılarıyla üstün başarılar diliyorum.” Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de Togg’un desteğini almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Ülkemizin ve milletimizin gururu olan Togg’un tribünümüzde ve formamızda yer alması göğsümüzü kabarttı” dedi.