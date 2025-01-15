Modeller 2024 kampanyalar 2025

Ali YILDIRIM

Sıfır otomobil satışları ge­çen sene yakaladığı iv­menin ardından hız kes­memeye çalışıyor. 2024’ün son çeyreğinde artan kampanyalar­la birlikte stoklar tam erimeyin­ce 2024 yılının kampanyalarına 2025’te de devam ediliyor. Özel­likle ÖTV muaf satışların bir an­da yerliye dönmesiyle birlikte bazı ithal markaların adet plan­ları aralıkta beklenildiği gibi git­medi. Bazı markalarda stoklar bitmeyince kampanyalar da hız kesmedi. Ocak ayının ilk kam­panyasını Nissan açıkladı.

200 bin TL indirime ek 12 ay sıfır faiz

Japon üretici Nissan, ocak ayında yeni bir satış kampanya­sı hazırladı. C-SUV segmentinin öncü modellerinden Qashqai de 200 bin liraya kadar nakit indiri­mi sunuyor. Marka buna ek ola­rak aynı zamanda 12 ay sıfır faiz fırsatıyla da dikkat çekiyor.

Mo­delin Mild Hybrid modellerin­de; platinum, skypack, N-Design, platinum premium donanımla­rında da 100 bin TL nakit alım desteği varken, bu kampanya Mild hybrid X-Trail’de de mev­cut. Ocak ayında e-POWER Qas­hqai’de de 250 bin TL’ye kadar nakit alım desteği kampanyalar arasında. Juke modelinde de na­kit alım desteğinin yanında 300 bin liraya kadar 12 ay sıfır faiz bulunuyor.

Opel de yılın ilk ayında kam­panyaya başlayan markalar ara­sında yer alıyor. Corsa ve Astra modeli ocak ayında 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçene­ğine sahip. Yeni Combo ve elekt­rikli Combo, 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkâ­nı ve 700 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği var. Zafira ve Movano kredi im­kânı 1 milyon TL’ye kadar çıkı­yor. 12 aya ve yüzde 2,99 faiz ora­nı sunuluyor.

Elektrikli modeller de radarda

Fransız üretici Peugeot, 2008, 3008, 5008, E-208, E-308 mo­dellerinde kampanya başlat­tı. Yeni hibrit 3008 ve elektrik­li E-5008, 300 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğine sahip. E-3008’de ise oran yüzde 2,89’a kadar çıkıyor.

Elektrikli 2008, 208 ve 308’de de 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı var. 408’e sahip olmak isteyen müş­teriler 150 bin TL için 12 ay yüz­de 0 faizden yararlanabiliyor.

Rifter’da 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kre­di seçenekleri sunuluyor. Ex­pert Traveller ve Expert Van’da 300 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, Boxer Van’da ise 700 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 2,49 faizli kre­di imkânları bulunuyor.

Chery’de fiyatlar 1,6 milyon TL’den başlıyor

Çinli üretici Chery de 2025’te kampanya gazına basan markalardan. Türkiye’de 3 farklı SUV modelle boy gösteren marka ocak ayında 7 kişilik SUV modeli TIGGO 8 Pro Max Intelligent versiyonu için 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 100 bin TL nakit alım desteği sunuyor.

Modelin exceptional versiyonunda ise 250 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği var. TIGGO 7 Pro Max Intelligent için de yine 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 158 bin 300 TL nakit alım desteği bulunuyor. TIGGO 7 Pro Max Exceptional ve OMODA 5 PRO’nun Intelligent için 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı yer alırken, TIGGO 7’de nakit alım desteği de 159 bin 800 TL.

OMODA 5 PRO’nun Exceptional versiyonunda ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 154 bin 800 TL nakit alım desteği var. Aracın nakit alım fiyatı da 1,6 milyon lira seviyesinden başlarken, TIGGO 7 Pro Max için de en az 1,7 milyon TL ödemek gerekiyor.