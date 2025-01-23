Motorlu araç satıcılarından tüketicilere uyarı: Dolandırıcılara dikkat!

Araç alışverişlerinde tüketicilerin herhangi bir sorun yaşamaması için dikkat edilmesi gereken pek çok unsur var. Bu unsurlar konusunda uyarılarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, tüketicilere yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından alışveriş yapmalarının öneminden otomobil kredi fazilerine, farklı konularda açıklmalarda bulundu.

Satışlarda ilk üç şehir: İstanbul, Ankara, İzmir

Yaptığı yazılı açıklamada Erkoç, otomobil satışlarında İstanbul'un ilk sırada yer aldığını ifade eden Erkoç, bu ili Ankara ve İzmir'in takip ettiğini kaydetti.

Bankaların uyguladığı taşıt kredi faiz oranlarının yüksek, vadenin ise düşük olduğunu belirten Erkoç, "Bundan dolayı maalesef piyasada durgunluk var. Ancak pandemi sonrası arz düşüklüğü ve araç bulunabilirliğinin zorlaşması, stokçuların ortaya çıkması gibi nedenlerle yükselen fiyatlar da yüzde 20'lerin üzerinde geri geldi. Artık araçlar gerçek değerinden satılıyor" dedi. değerlendirmesinde bulundu.

"Baharda araç fiyatlarında yükseliş bekliyoruz"

Bahar aylarının gelişiyle araca olan talebin artacağını anlatan Erkoç, maliyet artışları, satın alma gücünün düşmesi ve faiz oranlarında önemli indirim olmayışı gibi nedenlerle sıfır araç fiyatlarının yükselebileceğini belirtti ve ekledi: "Bununla talebin sıfırdan ikinci ele kayacağını ve ikinci elde de fiyatların artmasına sebep olacağını düşünüyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu dönemde ihtiyaçlarını karşılamalarını, bütçelerine uygun aracı almalarını tavsiye ediyoruz."

Dolandırıcılara dikkat!

Bilmedikleri kişilerle ticaret yapmamaları konusunda vatandaşları uyaran Erkoç, ilan sitelerinde "cazip" fiyatlarla kapora dolandırıcılığının çok sık yapıldığını ifade etti ve vatandaşları uyardı: "Tüketiciler, karşılarında muhatap bulabilecekleri otomotiv ticaret merkezlerinden, yetki belgesine sahip motorlu araç satıcılarından alışveriş yaparlarsa herhangi sorun yaşamazlar. Aynı şekilde satın alacakları aracı ekspertiz merkezlerine götürürken söz konusu merkezin TSE standartlarına uygunluğunu kontrol etmeleri de son derece önemli. Firmaların, ekspertiz yaptıkları araçlara garanti vermesi, tüketicilerin bunu talep etmesi bu konularda da yaşanan mağduriyetlerin önüne geçecek. Ekspertiz merkezleri için de bir standart getirilmesi konusunda ilgili mercilerle görüşmelerimiz sürüyor."