Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025: Motor hacmine göre yeni tutarlar belli oldu! İşte ödeme takvimi

Türkiye’de pek çok vergi, harç ve cezalarda yapılacak zam Yeniden Değerleme Oranı üzerinden belirleniyor. Yeniden Değerleme Oranı’nda ise ekim ayında açıklanan 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınıyor.

Ekim ayında açıklanan 12 aylık ortalama ÜFE yüzde 43,43 olarak belirlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği geçen haftalarda yayınlanmış ve Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,43 olarak kesinleşmişti. Ancak son söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da… Erdoğan’ın MTV’yi yüzde 50 artırma ve düşürme yetkisi bulunuyor.

Peki mevcut durumda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) motor hacmi ve araç değerine göre nasıl olacak?

* 2025’te motor silindir hacmi 1,3 litreye kadar olan otomobillerden alınacak MTV tutarı 4 bin 33 liradan 5 bin 803 liraya çıkacak.

* Motor silindir hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında otomobillerden alınacak MTV tutarı 7 bin 26 liradan 10 bin 112 liraya yükselecek.

* Motor silindir hacmi 1.6 ile 1.8 arasında olan otomobillerden alınacak MTV ise 12 bin 414 liradan 17 bin 886 liraya yükselecek.

* 2025 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 230 bin 698 TL olacak. Ferrari’nin ilk SUV’u Purosangue’ye sahibiyseniz ödeyeceğiniz yıllık MTV tutarı 230 bin TL’yi aşacak.

İşte motor hacmi ve değere göre MTV tutarları

0-1300 motor

Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üstü

1-3 yaş - 5803 lira

4-6 yaş - 4042 lira

1301-1600 motor

Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üstü

1-3 yaş - 10 bin 112 lira

4-6 yaş - 7577 lira

1601-1800 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 17 bin 866 lira

4-6 yaş - 13 bin 956 lira

1801-2000 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 28 bin 142 lira

4-6 yaş - 21 bin 677 lira

2001 - 2500 cc

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

1-3 yaş - 42 bin 217 lira

4-6 yaş - 30 bin 642 lira

2501 - 3000 cc

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan

1-3 yaş - 58 bin 864 lira

4-6 yaş - 51 bin 203 lira

4001 cc ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 211 bin 479 lira

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan

1-3 yaş - 230 bin 698 lira

Egea ve Clio için ne kadar MTV ödenecek?

Türkiye’nin en çok satan otomobillerden Fiat Egea için gelecek yıl ödenecek MTV tutarı 10 bin 112 liraya yükselecek. 1.0 litre motor hacmine sahip Renault Clio için ödenecek tutar ise 5 bin 803 TL’ye ulaşacak.

Yeni yılda otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1821 liradan 2 bin 621 liraya yükseldi.

Elektrikli araçların MTV tutarları ne kadar oldu?

Elektrikli araçlar, fosil yakıtlı araçlara göre dörtte bir oranında MTV ödüyor. Ancak, yeni nesil elektrikli araçların yüksek motor güçleri nedeniyle MTV tutarları artmış durumda.

2024 model, 241 kW ve üstü araçlarda taşıt değeri 2 milyon 151 bin liraya kadar MTV 52 bin 869 lira olacak. Taşıt değeri 2 milyon 151 bin lira ve üstü araçlarda ise MTV 57 bin 674 lira olacak.

2024 model - 211 kW-241 kW

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'ye kadar- 32 bin 299 lira

Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35 bin 299 lira

2024 model - 181 kW-210 kW

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar - 20 bin 543 lira

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 22 bim 412 lira

2024 model - 151 kW-180 kW

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'ye kadar - 13 bin 487 lira

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 14 bin 715 lira

Motosikletlerde MTV ne kadar olacak?

100-250 cc motor hacmine sahip motorlarda 1-3 yaş arası MTV 899 liraya, 4-6 yaş arası ise 672 liraya çıkacak.

Motor hacmi 251-650 cc motosikletlerde ise 1-3 yaş 1862 liraya, 4-6 yaş arası ise 1409 liraya yükselecek.

MTV ilk taksit ödemesi ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi iki taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.

İlk taksit ödemeleri 1 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ödemeleri ise 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde tamamlanacak.

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

NOT: Tüm araçlar için MTV tutarları Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra kesinleşecek.