Motosiklet piyasası pandemide gaz kesmedi

Murat KÜÇÜK

2020’de Türkiye’nin Avrupa’nın en çok ve en hızlı büyüyen pazarı olduğu bilgisini paylaşan İsotlar Grup Genel Müdür Yardımcısı Muammer Kavas, “Motosiklet pazarı geçtiğimiz yıl Avrupa’da yüzde 2- 3 seviyesinde büyüme gerçekleştirirken Türkiye pazarı yüzde 35 büyüdü. Yıllar sonra 240 bin satış adedini gördük.” dedi.

Büyümenin gerekçelerine değinen Muammer Kavas, “Pandemi sebebiyle bireysel ulaşım her zamankinden daha çok önem kazandı. Mobiliteye duyulan ihtiyacın artması motosiklet ekosistemine yeni kullanıcıların girmesini sağladı. Bireysel pazarda olduğu gibi ticari pazarda da kayda değer büyümeye tanık olduk. Sanal alışveriş pazarının büyümesi kurye ve dağıtım sektörünü de büyüttü ve iş kayıplarını bir nebze de olsa telafi etti. Kurye pazarı vesilesi ile iş gücüne katılım anlamında da motosiklet sektörünün faydalarını gördük. Büyümenin 2021’de de süreceğine inanıyoruz. Motosiklet tercihinin artmasının sektöre ve ülkemize katkılarını önümüzdeki dönemde daha iyi gözlemleyeceğiz. 300 - 350 binlere ulaşmış bir Türkiye, yabancı yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelebilir.” şeklinde konuştu.

Kavas; pandeminin sektörün büyümesinde olumlu etkisi olmasına rağmen ürün ve yedek parça arzında büyük sıkıntılar yarattığına da dikkat çekti.

Türkiye'de yüksek vergiler 250 CC altına gönlendiriyor

Türkiye’nin motosiklet tercihlerine ilişkin bilgiler veren Muammer Kavas şunları söyledi: “Hacim bakımından pazarda en çok talep edilen ürünler, yaklaşık pazarın yüzde 30’u olan 50 CC’lik araçlar. Bu durumun son yıllarda B tipi ehliyetle sürüşe paralel geliştiğini gözlemliyoruz. Gerçek pazar 125 CC ila 250 CC arasındaki motor ve scooterlardan oluşuyor. Maalesef 250 CC üstü motorlarda ÖTV oranın yüzde 37 olması bu pazarın yüzde 3 seviyelerinde kalmasına sebep oluyor. Gerçek anlamda bir motosiklet kültürünün oluşmasını istiyorsak 250 CC üstü motosiklet satış adetlerini artırmamız gerekiyor. Bu da ancak ÖTV oranlarında yapılacak değişikliklerle mümkün olabilir.”

Gümrük vergileri fiyatları yükseltiyor

Sektörün en önemli sorunlarından birinin vergi uygulamaları olduğunu belirten Muammer Kavas, gümrük ve ek gümrük vergilerinin artan maliyetlerle birlikte fiyatları daha da yükselttiğini söyledi. Motosikleti mobilitenin en temel aracı olarak kabul edip buna uygun vergisel düzenlemeler yapılması gerektiğini savunan Kavas; “250 CC ve üstü motosikletler lüks tüketim sınıfından çıkarılmalı ve daha makul ÖTV düzenlemelerine tabi olmalı. Ayrıca 125 CC’ye kadar olan motorlar da tıpkı Avrupa’daki gibi B tipi ehliyetle kullanılabilmeli. Üyesi olduğumuz Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin bu konuda ciddi çalışmaları var. Gerekli düzenlemeler yapılarak oluşturulacak motosiklet kültürü ülkemizi Avrupa’nın motosiklet üretim merkezi haline getirebilir.” şeklinde konuştu.