Motosiklette 15 yılın rekoru geliyor

Motosikletçiler 2020 sonunda son 15 yılın rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Bu yıl satışların yüzde 30’a yakın büyümeyle 200bin adedi aşacağı tahmin ediliyor. Sektör temsilcileri, ithal ürünlere getirilen yüzde 10 ek verginin 31 Aralık’ta kalkacağı beklentisi ile 2021’e daha umutlu giriyor.

2020 yılına daralma öngörüsü ile başlayan motosikletçiler, pandemiyle birlikte yüksek taleple karşılaştı. Pandemi nedeniyle insanlar toplu taşımdan bireysel ulaşım araçlarına yöneldi. Otomobile kıyasla daha ekonomik olan motosiklet de bu dönemde yoğun talep gördü. Bu yıl ilk kez motosiklet alanların toplam satışlardaki oranı yüzde 80’lere kadar çıktı. Diğer yandan pandemiyle birlikte e-ticarette yaşanan patlama, kuryecilerin filo yatırımlarını hızlandırdı. Böylece sektör hem bireysel hem de filo tarafında hızlı büyüdü. Son açıklanan TÜİK verilerine göre ekim sonunda 187 bin adede ulaşan motosiklet satışlarının, kasım ve aralık aylarında devam eden yüksek taleple 200 binin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl iç pazarda 155 bin motosiklet satılmıştı. Hızlı satış, pazarda stokları da eritti. Motosiklet almak isteyen birçok tüketicinin 3-4 ay sonrasına sipariş yazdırabildiği dile getiriliyor.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Başarı Erbaş, motosiklet satışlarında son 15 yılın rekorunun kırılacak olmasının pazarın geleceği açısından umut verici olduğunu ifade etti. Erbaş, “Pazardaki bu değişim en son 20052006 yıllarında oldu. Maalesef getirilen ek vergilerle ilerleme sağlanamadı ve pazar hep geriledi. Ancak e-ticaret ve bireyselden gelen taleple yatırımcılarının uzun süredir bekledikleri canlanmayı bu yıl yaşadık” dedi.

Sektör temsilcilerine göre, nisan ayında ithal ürünlere getirilen yüzde 10 ek vergi olmasaydı, satış adetleri çok daha yüksek olabilirdi. Bilindiği üzere, geçen nisanda getirilen yüzde 10 ek verginin, eylülde kalkması beklenirken 31 Aralık’a kadar uzatılmıştı. 250 cc bir motosiklette ilave gümrük vergisi yüzde 30’a çıkarken, gözetim ve gümrük vergileriyle beraber bu orana yüzde 8 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklenince toplamda yüzde 117 oranında vergi tüketiciye yansıyordu. 250 cc üzerindeki motosikletlerde ise bu oran çok daha yüksek. Erbaş, “Son olarak, 31 Aralık’ta sona erecek olan zaten var olan yüzde 20 ek verginin üzerine getirilen yüzde 10 daha ek verginin ikinci kez uzamaması ve diğer vergi oranlarının da makul seviyelere gelmesi sektörde güven ortamının artmasına önemli katkı sağlayacak bir gelişme olacak” dedi.

Vergiler yatırıma engel

Erbaş, artan motosiklet satışlarının yan sanayinin gelişmesine de katkı sağlayacağının altını çizerek, Erbaş, “Yan sanayinin gelişmesi ile oluşacak istihdamdaki büyüme, ülkemizde üretim yapma fikrini de ortaya çıkaracak ve Türkiye ithal eden ülke konumundan üretici ülke konumuna geçecek. Bu nedenle vergiler konusunda birkaç yıl sabredilmesi bu gelişimi daha da hızlandıracak” diye konuştu.

Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever de pazardaki yüksek talebe dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Pandemi nedeniyle 2020 yılı içinde motosiklete olan talepte hızlı bir artış gördük. Salgın nedeniyle insanlar toplu taşımdan bireysel ulaşım araçlarına yöneldi. Bu süreçte ulaşım araçları arasında hem ekonomik, çevreci hem de en zevkli olan ulaşım aracı olan motosiklete ilgi arttı. Motosiklet pazarı hem bireysel kullanımın artması hem de paket servislere olan talep nedeniyle, yaşanan tedarik sıkıntılarına rağmen, özelikle 250cc altı segment de artış gösteriyor. Bireysel kullanıcı halen küçük bir vergi avantajı olduğu için 125-250cc scooter segmentini tercih ediyor. Paket servislere olan talep nedeniyle asıl büyüme 125cc altı segmentte daha çok filo satışlarında geliyor. Bu müşteri trendinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

2021’de %50 büyüme bekleniyor Motosiklette 15

İthal motosiklete getirilen yüzde 10 ek gümrük verginin 31 Aralık’ta kalkması bekleniyor. MOTED Başkanı Başarı Erbaş, bu ek verginin kalkması ile 2021 yılında pazarın 300 binli satış adetlerine ulaşabileceğini söyledi. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de 2021’de bu yıldan daha iyi bir pazar öngördüklerini ifade ederek, stok sorununun da aşılmasıyla şubat ve mart aylarından itibaren pazarda yüksek satış beklediklerini söyledi.